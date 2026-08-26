Nágranni frá helvíti – Hótaði að skera barn nágrannans í tvennt

Það er óhætt að segja að Paul Foster, 39 ára, sé ekki draumanágranninn. Hann átti í útistöðum við nágranna sína í fjölbýlishúsi í Cwmbran í Wales. Eftir eitt af rifrildunum við nágrannakonu sína lét hann heldur betur skelfileg ummæli falla: „Ég ætla að skera barnið þitt í tvennt.“
Metro skýrir frá þessu og segir að þegar lögreglan hafi komið á vettvang hafi Foster kvartað undan maka konunnar og sagt „hann hefur haft í hótunum við mig mánuðum saman“.
Síðan bætti hann við: „Dag einn ætla ég að kýla hann í andlitið – Ég ætla að afhöfða hann.“
Og hann var ekki hættur: „Bíðið bara þar til ég verð látinn laus – Þá frem ég morð. Ég ætla að höggva höfuðið af honum.“
Mál Foster var nýlega tekið fyrir dóm og þar kom fram að hann hafi verið á skilorði eftir að hafa hótað fólki lífláti, að hafa áreitt fólk vegna trúarskoðana þess og skemmdarverk.
Verjandi hans sagði að Foster glími við andleg veikindi, þjáist af kvíða og ofsóknaræði sem séu enn verri en ella vegna áfengisneyslu hans og að hann sé algjörlega einangraður í lífinu.
Foster var dæmdur í 17 mánaða fangelsi og settur í fimm ára nálgunarbann gagnvart nágrönnum sínum.