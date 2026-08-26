Melania hefur fengið nóg – Svona refsar hún Trump ísköld

Það er ekkert leyndarmál að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, elskar að vera umkringdur fögrum konum. En sú tilhneiging hans til að ráða ungar og myndarlegar konur sem ráðgjafa sína virðist hafa haft ákveðin áhrif á heimavelli. Er eiginkona hans, Melania, sögð hafa neyðst til að grípa inn í og setja skýr mörk.
Nýjar upplýsingar draga upp athyglisverða mynd af hjónabandi þar sem ísöld hefur stundum ríkt á bak við luktar dyr. Þegar Trump réði Hope Hicks, 26 ára fyrrum fyrirsætu sem hafði enga pólitíska reynslu, til starfa í innsta hring sínum á fyrra kjörtímabili sínu í Hvíta húsinu fékk Melania að sögn nóg. Irish Star skýrir frá þessu.
Hicks þykir minna töluvert á Melania í útliti og það olli vandræðalegum uppákomum þar sem henni var ruglað saman við forsetafrúna.
Fyrstu sex mánuðu fyrra kjörtímabils Trump neitaði Melania að flytja inn í Hvíta húsið til hans. Þetta var að sögn hrein og bein refsing. Staðan í hjónabandinu er sögð hafa verið svo alvarlega að Trump var sjálfur farinn að segja vinum sínum kolsvarta brandara um það.
Ef litið er á stöðuna í dag, virðist sagan vera að endurtaka sig. Þessa dagana er það hin unga Margo Martin, sem er ráðgjafi Trump, sem vekur athygli bandarískra fjölmiðla. Það sama á við í hennar tilfelli og hjá Hicks, henni er stundum ruglað saman við Melania.
Melania heldur því þó fram út á við að hjónaband hennar og Trump, sem hefur varað í 21 ár, standi á traustum grunni.
Í nýlegu viðtali á Fox News var hún spurð hvað hún elski allra mest hjá eiginmanni sínum.
„Húmorinn hans, persónuleika hans, vingjarnleika hans. Hann er mjög sérstakur. Hann er jákvæður. Hann er orkumikill, alveg ótrúlega. Já, samband okkar er fallegt,“ sagði forsetafrúin.