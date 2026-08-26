Meira að segja andlát gat ekki bjargað henni frá stöðubrotssekt

Í lok júlí fékk 54 ára kona hjartaáfall á bílastæði við verslun New World í Orewa í Auckland á Nýja-Sjálandi. Nærstaddir komu strax til aðstoðar, þar á meðal maður sem hóf hjartahnoð þegar hann fann ekki lengur púls hjá konunni.
Faðir konunnar sagði að sögn Metro að bráðatæknar hefðu sagt honum að hjarta hennar hefði stoppað og að um stund hafi hún „tæknilega verið látin“. Sem betur fer tókst að koma hjarta konunnar í gang á nýjan leik og hún var flutt á sjúkrahús.
Nokkrum dögum síðar fékk konan sekt upp á sem svarar til um 6.000 króna fyrir að hafa lagt bíl sínum of lengi fyrir utan verslunina.
Viðskiptavinir mega leggja þar í eina og hálfa klukkustund án þess að greiða fyrir. En bíll konunnar stóð þar í tæpar sex klukkustundir.
Konan mótmælti sektinni, mjög skiljanlega, en fyrirtækið, sem sér um rekstur bílastæðisins, neitaði að fella hana niður en lækkaði sektina í um 2.000 krónur vegna „aðstæðna“.
Starfsfólk verslunarinnar lagði pening inn á reikning konunnar svo hún gæti borgað sektina.
Talsmaður bílastæðisfyrirtækisins sagðist harma þau óþægindi sem málið hefði valdið konunni og fjölskyldu hennar og sagði að fyrstu viðbrögð fyrirtækisins hafi ekki verið viðeigandi miðað við kringumstæðurnar.