Lygi Pútíns – Nú hrynur hún saman

Vladímír Pútín hefur að undanförnu reynt að sannfæra Rússa um að efnahagslíf landsins sé í góðum málum. En eftir því sem bandaríska hugveitan Institute for the Study of War (ISW) segir þá er bara eitt vandamál við þessa frásögn hans – Þetta er lygi.
Hugveitan segir að Pútín reyni að telja rússnesku þjóðinni trú um að slæm staða efnahagsmála í Rússlandi sé alls ekki svo slæm, raunar bara góð.
Pútín hefur sagt þjóð sinni að hagvöxturinn sé um eitt prósent og sagði hann vera „lítinn“ en jákvæðan. Hann viðurkenndi þó að „utanaðkomandi þrýstingur“ og „hryðjuverkaárásir“ hafi áhrif á hagvöxtinn. „Hryðjuverkaárásir“ er lýsingin sem Pútín og ráðamenn nota yfir árásir Úkraínu á rússneska innviði.
Rússar berjast nú aðallega við þrennt: Aukna verðbólgu og þar með hækkandi verðlag, eldsneytisskort og vandamál með aðföng.
Þessi bland kemur illa niður á hversdagslífi Rússa og eldsneytisskorturinn er að sögn ISW orðin stórt vandamál fyrir Pútín. Bensín er aðeins fáanlegt á um 28% bensínstöðva í landinu og hefur þessi vandi einnig náð til Moskvu en Kremlverjar hafa reynt að hlífa Moskvubúum við áhrifum stríðsins.
Þetta veldur Pútín miklum vanda því hann hefur reynt að reyna að stýra frásögninni um hvernig stríðið gengur. En það er erfiðara að skýra af hverju ekkert bensín er fáanlegt á bensínstöðvum og skort á venjulegum vörum.