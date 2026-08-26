Lá hjálparvana á gangstéttinni í steikjandi hitanum – nú bíður hans aflimun

72 ára bandarískur afi þarf að gangast undir aflimun eftir að hafa hrasað og fallið á göngu í Arizona í byrjun mánaðarins. Maðurinn lá hjálparvana á brennheitri jörðinni í meira en klukkustund, en hitinn fór þá í um 49 gráður á Celsíus.
Grant Siler var úti að ganga nærri heimili sínu í Bullhead City 3. ágúst þegar hann féll. Vegfarandi kom loks að honum og kallaði eftir aðstoð. Þá var líkamshiti Silers kominn yfir 40,5 gráður og hann hafði hlotið annars og þriðja stigs brunasár víða um líkamann.
Siler fékk jafnframt hitaslag og varð fyrir alvarlegu losti sem hafði áhrif á mörg líffæri. Hann var fluttur á gjörgæsludeild fyrir brunasjúklinga í Las Vegas þar sem hann hefur dvalið síðan.
Skemmdirnar á hægri fæti hans reyndust sérstaklega miklar. Við aðgerð kom í ljós að vefurinn var svo illa farinn eftir snertinguna við brennheita jörðina að læknar töldu litlar líkur á að hann myndi gróa. Því hefur verið ákveðið að taka fótinn af fyrir ofan hné. Mun Grant gangast undir aðgerð þann 31. Ágúst næstkomandi.
„Læknarnir telja að þannig muni hann jafna sig hraðar og auðveldara verði að halda verkjunum í skefjum,“ segir í söfnun sem fjölskylda Silers hefur stofnað vegna málsins.
Dóttir hans, Heather Crook, segir föður sinn afar harðan af sér og því sé sérstaklega erfitt að horfa upp á þjáningar hans. Hún rifjar upp að fyrir aðeins níu mánuðum hafi hann misst um 36 kílóa steypukubb á fótinn án þess að taka svo mikið sem verkjatöflu.
„Hann þjáist mjög mikið,“ sagði Crook í samtali við FOX 10. „Hann er þessi týpa sem stendur bara upp og hristir svona lagað af sér.“
„Þess vegna er mjög erfitt að heyra hann hrópa upp yfir sig af sársauka. Það er alls ekki líkt honum.“
Langt bataferli bíður Silers eftir aflimunina. Fjölskyldan hefur hafið söfnun til að mæta kostnaði vegna aflimunarinnar og bataferlisins, meðal annars vegna breytinga á heimilinu, lækningatækja og gervifótar