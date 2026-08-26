Karl konungur hefur fengið nóg – Hefur misst þolinmæðina gagnvart Vilhjálmi og Katrínu

Hin langvinni vetur, sem hefur ríkt hjá bresku konungsfjölskyldunni, tekur mjög á Karl konung. Nú herma sögur að hann hafi að mestu misst þolinmæðina gagnvart Vilhjálmi prins og Katrínu eiginkonu hans.
Ástæðan er sögð vera að þau koma í veg fyrir að sættir náist við Harry prins og Meghan eiginkonu hans.
Klofningur og deilur hafa sett mark sitt á bresku konungsfjölskylduna á síðustu árum, þá sérstaklega ágreiningurinn við Harry prins og Meghan. En um mitt sumar gerðist svolítið óvænt sem vakti vonir um að hægt væri að ná sáttum og tryggja frið.
Bak við þykka veggi Highgrove House hittu Harry og Meghan Karl konung og Kamillu drottningu með leynd þann 10. júní. Hirðin staðfesti síðan að þarna hafi verið um einkafjölskyldustund sem hafi varað í eina klukkustund. Þetta var stórt skref í rétta átt eftir margra ára deilur og kulda innan fjölskyldunnar.
Það styrkti vonirnar um sameiningu fjölskyldunnar þegar Meghan birti ljósmyndir af börnum þeirra hjóna. Þær voru teknar í Althorp House sem er sögulegur staður þar sem Díana prinsess, amma barnanna, ólst upp.
En hin veika von um að hægt yrði að binda enda á deilurnar innan fjölskyldunnar varð að sögn tímaritsins Closer til þess að það fór að neista á milli Karls konungs og Vilhjálms prins og Katrínar.
Er Karl talinn telja að þessi sundrung fjölskyldunnar hafi veikt konungdæmið og óski þess heitt að fjölskyldan standi saman.
En Vilhjálmur og Katrín hafa að sögn engar fyrirætlanir um að sættast við Harry og Meghan. Eftir að hafa setið undir árásum og gagnrýni frá Harry og Meghan árum saman telja Vilhjálmur og Katrín að það sé ekki þeirra hlutverk að hafa frumkvæði að sáttum.
Þetta er sagt fara mjög illa í Karl konung og er hann sagður telja Vilhjálm og Katrínu sérstaklega þrjósk og vonar að þau skipti um skoðun svo fjölskyldan geti náð saman á nýjan leik.