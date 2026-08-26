Innbrotsþjófur krefst 1,2 milljarða í bætur eftir misheppnað innbrot

Kenneth Voyles hefur höfðað mál á hendur Touchstone Granite & Marble flutningafyrirtækinu í Oregon í Bandaríkjunum. Hann krefst sem svarar til um 1,2 milljarða í bætur vegna þess að eigandi fyrirtækisins skaut hann þrisvar sinnum þegar Voyles braust inn hjá fyrirtækinu.
Metro skýrir frá þessu og segir að Voyles hafi verið skotinn þegar hann braust inn hjá fyrirtækinu í Portland í mars 2023. Voyles segist hafa verið heimilislaus á þessum tíma og vansvefta. Hann komst inn í húsið um skemmdar dyr.
Í málshöfðuninni segist hann hafa verið að leita að mat og hlýju. Hann viðurkennir að hafa tekið upp tösku með bor í og hafi ætlunin verið að stela honum. New York Post skýrir frá þessu.
Eigandi fyrirtækisins kom til vinnu um 5.30 og fann Voyles þá inni í húsinu. Ekki liggur ljóst fyrir hvað gerðist svo því mennirnir segja gjörólíkt frá því.
Voyles segist strax hafa beðist afsökunar og hlaupið af stað til að reyna að komast út. Hann segir að eigandinn hafi elt sig og kastað kaffibolla og þungum flísum að sér. Voyles segist hafa gripið boltaklippur til að verjast en hafi ekki getað opnað dyrnar til að komast út. Hafi eigandinn þá farið út úr rýminu og síðan snúið aftur með skammbyssu og skotið fyrirvaralaust.
Voyles segir að eigandinn hafi sagt: „Já, þú munt deyja góði minn.“ Hann segist hafa verið skotinn í bringuna af stuttu færi og aftur þegar hann reyndi að troða sér út um skemmdar dyrnar.
Eigandinn segir hins vegar að Voyles hafi ráðist á sig með klippurnar á lofti. Því hafi hann hlaupið og sótt byssuna. Voyles hafi þá komið aftur í áttina að sér og því hafi hann neyðst til að skjóta.
Lunga féll saman í Voyles og bein brotnuðu í hægri handleggnum.