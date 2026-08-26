Hver er konan í græna kjólnum sem setti allt á hliðina er hún glotti í dómsal í hrottalegu barnamorðsmáli?

Þriðja vikan stendur nú yfir í réttarhöldunum yfir Lindsay Clancy sem banaði þremur börnum sínum í janúar 2023. Hefur hún játað að bera ábyrgð á dauða barna sinna en ber því við að hún hafi ekki verið með réttu ráði sökum geðrofs vegna fæðingarþunglyndis. Málið hefur vakið gríðarlega athygli, þá einkum sökum þess hversu margir styðja við Lindsay í málinu. Á annað hundrað milljóna hafa safnast í söfnun á vegum foreldra hennar og eins hafa hundruð kvenna komið saman fyrir utan dómshúsið til að lýsa yfir stuðningi við hina ákærðu og kalla eftir úrbótum í málaflokki mæðra.
Upptaka úr dómsal vakti töluverðan óhug á dögunum en þar mátti sjá konu í grænum kjól glotta. Þótti þetta hátterni einstaklega óviðeigandi í máli sem varðar þrjú börn sem var banað með æfingateygju, en yngsta barnið var aðeins átta mánaða gamalt þegar það lést. Atvikið átti sér stað á föstudaginn þegar verjendur Lindsay luku máli sínu. Sýnt var frá aðalmeðferðinni í beinni útsendingu hjá CourtTV og brugðust netverjar ókvæða við þegar konan í græna kjólnum glotti og virtist hreinlega ljóma af gleði í þessu hrottalega máli. Konan heitir Brittany Romano og er æskuvinkona Lindsay og bætti það ekki úr skák þegar það kom í ljós að hún hafði verið ráðinn af miðlinum Vanity Fair til að skrifa um reynslu sína af málinu sem manneskja sem ólst upp með hinni ákærðu.
Eftir að miðlinum barst holskefla af kvörtunum var atvinnutilboðið til Brittany afturkallað og þar með getur konan í græna kjólnum ekki setið aðalmeðferðina áfram á blaðamannapassa.
Brittany hefur nú brugðist við gagnrýninni en hún segir í færslu á Instagram að það sé enginn glæpur að brosa.
„Að brosa er enginn glæpur. Að segja konu að skera sig á púls er það þó. Um tveggja ára skeið hef ég barist fyrir því að fjalla um mál Lindsay Clancy af heiðarleika því í kjarna þessa máls er móðir sem er sökuð um að hafa banað börnum sínum þremur í geðrofi sökum fæðingarþunglyndis og því hefur umræðan um hana alla tíð sveiflast á milli þess að kalla hana skrímsli og þess að spyrja hvað brást innra með henni. Andleg heilsa kvenna er ekki neðanmálsgrein í umfjölluninni heldur meginmál hennar.
Í gær brosti ég í dómsalnum, í þrjár sekúndur, og TMZ tók myndefnið úr útsendingu CourtTV og breytti því í tvær fréttir um mig, á sama degi og Dolly Parton lést. Ég brosi í gegnum kvíða. Ég brosi þegar mér líður óþægilega. Það þýðir ekki að mér sé sama, þetta er taugakerfið mitt að takast á við álag með einu aðferðinni sem það kann.
Gráti hún er kona kölluð dramatísk. Brosi hún er því haldið fram að henni standi á sama. Haldi hún stillingu sinni er eitthvað að henni. Við ákveðum merkinguna fyrst og verjum tímanum í að þvinga hana til að sanna það, þetta er sambærilegt við þá rökfærslu sem hefur fylgt Lindsay síðustu tvö árin. Ég var ekki ein á þessum ranna heldur. Lauren frá Netflix hló við hlið mér og Karen, bloggari sem er búsett á svæðinu, sat fyrir aftan mig og hvíldi höfuðið á öxlinni á mér. Hvorug þeirra fékk eina einustu frétt um sig. Það voru bara mín svipbrigði sem þóttu fréttnæm.“
Brittany heldur því eins fram að hún hafi ekki verið samningsbundin Vanity Fair. Hún hafi verið viðstödd aðalmeðferðina sem sjálfstætt starfandi blaðamaður.
„Ég hef verið hvött, ítrekað, til þess að taka ábyrgð og biðjast afsökunar þrátt fyrir að hafa ekkert til að biðjast afsökunar á,“ sagði Brittany og bætti við að hún hafi fengið líflátshótanir og verið hvött til að svipta sig lífi, allt út af einu brosi. Hótanir hafi jafnvel borist frá aðilum sem hafa komið Lindsay Clancy til varna með vísan til andlegra veikinda hennar.
„Ef þið telduð í alvörunni að andleg heila kvenna skipti máli þá mynduð þið ekki færa annarri konu aðferðir [til að svipta sig lífi], þið mynduð ekki koma fram við sjálfsvíg eins og það væri refsing og þið mynduð ekki halda því fram að þið væruð að verja mennsku einnar konu á meðan þið afmennskið aðra. Bros er ekki glæpur.“