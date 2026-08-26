Hugsanleg leyniáætlun Pútíns afhjúpuð – „Við erum næsta skotmark Rússa“

Spennan á milli Rússlands og Vesturlanda hefur um langa hríð verið ógn við öryggi Evrópu. Stríðið í Úkraínu heldur áfram og NATÓ-ríkin fylgjast náið með aðgerðum Rússa, bæði á vígvellinum og utan hans.
En átök þurfa ekki endilega að eiga sér stað á opnum vígvelli. Tölvuárásir, dreifing falskra upplýsinga og skemmdarverk geta valdið þrýstingi án þess að afgerandi skref í átt að beinum hernaðarátökum séu tekin.
CBS News segir að samkvæmt upplýsingum, sem bandarískar leyniþjónustustofnanir hafa aflað, þá sé Vladímír Pútín einmitt tilbúinn til að nota þessa taktík.
Miðillinn segir að bandarískir embættismenn telji að Rússar geti gripið til leynilegra aðgerða á evrópskri jörð til að láta reyna á viðbrögð NATÓ. Markmiðið væri ekki endilega að hefja stríð, frekar að láta reyna á samstöðu NATÓ-ríkjanna og hvernig Bandaríkin, undir forystu Donald Trump, myndu bregðast við hugsanlegri ógn við öryggi Evrópu.
Þessar upplýsingar koma fram á sama tíma og margir alvarlegir atburðir, sem eru ógn við öryggi í Evrópu, hafa átt sér staða. Má þar nefna að nýlega fannst dróni, hlaðinn sprengiefni á flugvellinum í Leipzig. CBS News segir að bandarískir embættismenn telji að dróninn hafi verið frá Rússum kominn. Einnig hafa rússnesk flugskeyti og drónar komið nokkrum sinnum inn á yfirráðasvæði NATÓ-ríkjanna.