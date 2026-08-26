Hét því við sjúkrabeðið að finna árásarmanninn – nú beinist grunurinn að henni

Hjón hafa verið handtekin og ákærð fyrir morð á 37 ára gömlum kennara í Kaliforníu sem átti í ástarsambandi við eiginkonuna. Hjónin fundust í Mexíkó eftir að hafa verið á flótta mánuðum saman.
Antonio Garcia, 40 ára, og eiginkona hans, Misty Gomez, 32 ára, eru sökuð um að hafa myrt Geoffrey Bernardi, sem fannst illa leikinn nærri síki í Clovis í Kaliforníu skömmu eftir miðnætti 18. desember síðastliðinn. Hann lést af sárum sínum á sjúkrahúsi tveimur dögum síðar, að því er People greinir frá.
Rannsókn málsins leiddi í ljós að Gomez hafði átt í ástarsambandi við Bernardi þrátt fyrir að vera gift Garcia. Lögregla segir gögn sem fundust við rannsóknina, meðal annars samskipti hjónanna, hafa orðið til þess að grunur beindist að þeim.
Móðir Bernardi, Erin Adams, segir son sinn ekki hafa vitað að Gomez væri gift. Þau höfðu aðeins verið saman í nokkra mánuði en Bernardi var að sögn móður sinnar yfir sig ástfanginn.
„Í fyrsta skipti sem hann fór út með henni sagði hann við mig: „Ég hitti konuna sem ég ætla að giftast,““ sagði Adams í samtali við ABC30. „Við vissum ekki að hún væri þegar gift.“
Adams segir Gomez hafa hringt í sig kvöldið sem ráðist var á son hennar og greint henni frá því að hann hefði verið barinn illa. Daginn eftir hafi Gomez komið á sjúkrahúsið og syrgt með fjölskyldunni við sjúkrabeð hans.
„Hún lagðist á rúmið hans, grét og sagði: „Við verðum að finna þann sem gerði honum þetta,““ sagði Adams. Að hennar sögn hafi Gomez í raun verið að „leika leik“ og fylgjast með fjölskyldunni syrgja.
Bernardi var að sögn móður hans barinn svo illa að hann var nær óþekkjanlegur. Hann lést aðeins nokkrum vikum áður en hann hefði orðið 38 ára.
Lögregla komst í janúar að þeirri niðurstöðu að árásin hefði ekki verið tilviljunarkennd. Rannsóknin stóð yfir næstu mánuði og tókst að lokum að rekja ferðir Gomez og Garcia til Mexíkó, þar sem þau höfðu haldið sig í felum. Þau voru handtekin þar 19. ágúst með aðstoð U.S. Marshals og flutt aftur til Kaliforníu.
Gomez hafði tekið tvær dætur sínar, níu og tólf ára, úr fyrri samböndum með sér til Mexíkó. Tilkynnt hafði verið um hvarf þeirra í apríl. Stúlkurnar eru nú í umsjá mexíkóskra barnaverndaryfirvalda í Michoacán á meðan ættingjar þeirra vinna að því að koma þeim aftur til Bandaríkjanna.