Háskólanemi bankaði upp á í röngu húsi og var skotinn til bana af lögreglunni - Foreldrarnir krefjast svara

Háskólanemi lét lífið um helgina eftir að hann var skotinn til bana af lögreglunni í Pennsylvaniu. Hinn 22 ára gamli Glenn Pysher var úti að skemmta sér með vinum á laugardaginn en þegar leið á kvöldið ákvað hópurinn að færa sig í heimahús til að halda djamminu áfram. Glenn varð viðskila við hópinn og gekk einn að því húsnæði sem hann taldi félaga sína vera stadda í. Hann fór þó óvart húsavillt sem reyndust vera banvæn mistök.
Glenn bankaði þannig á rangar dyr. Það var komin nótt. Bankið kom húsráðendum að óvörum og vakti með þeim skelfingu. Þeir hringdu á lögreglu og sögðu einhvern vera að reyna að brjótast inn til þeirra. Lögreglan kom á vettvang og kom að Glenn við bakdyrnar.
„Hann var líklega að banka, „Hey, hleypið mér inn. Hvar eruð þið, hvað er í gangi?“ og húsráðendur héldu að hann væri að reyna að brjótast inn og hringdu því í lögregluna,“ sagði móðir Glenn við fjölmiðla.
Þegar lögregla kom að Glenn fór það svo að ungi maðurinn var skotinn til bana. Lögregla hefur ekki gefið upp nákvæmlega hvað leiddi til þess að Glenn lét lífið en segir málið til rannsóknar.
„Klukkan 12:32, við erum með yfirlit yfir símtöl, var hann í símanum að tala við vini sína. Um klukkan 12:35, að ég tel, var lögreglan mætt og hafði skotið hann. Ekkert rafvopn. Ekki neitt. Bara strax banvæn valdbeiting,“ sagði móðirin en foreldrar unga mannsins hafa krafist svara.
Glenn mun hafa elskað hafnabolta og hlakkað til að fá að spila íþróttina við háskólann Saint Elizabeth University í New Jersey, en hann hafði nýlega flutt sig þangað.
„Ég ætlaði að skutla honum í skólann og hjálpa honum að koma sér fyrir á heimavistinni. Hann átti að byrja að mæta í tíma á mánudaginn. Þetta er óraunverulegt. Ég veit ekki einu sinni hvernig ég get útskýrt þetta. Það er svo mikil sorg í hjarta mínu að ég get ekki – það er erfitt að anda,“ sagði móðirin og faðir Glenn bætir við: „Hann var svo góður drengur. Samfélagið hér dýrkaði hann og enginn getur trúað því að þetta hafi komið fyrir ungan mann sem myndi aldrei gera flugu mein.“