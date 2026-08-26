Fyrrum ráðherra í stjórn Pútíns segir að hugsanlega muni Pútín standa frammi fyrir byltingu

Andrei Klepach, fyrrum aðstoðarráðherra efnahagsþróunar í Rússlandi, og síðan aðalhagfræðingur rússneska þróunarbankans hefur verið rekin úr starfi aðalhagfræðings eftir að hann líkti efnahag Rússlands í dag við stöðuna 1917 þegar bylting var gerð í landinu.
The Independent skýrir frá þessu og segir að Klepach sé einn þekktasti hagfræðingur Rússlands. Hann lét fyrrgreind ummæli falla á fjármálaráðstefnu í maí en rússneskir fjölmiðlar skýrðu ekki frá henni fyrr en fyrir tveimur vikum síðan.
Reuters hefur eftir tveimur heimildarmönnum að Klepach hafi varað við því að Rússland sé að verða eftirbátur Vesturlanda og Kína og glími við sívaxandi efnahagstjón vegna stríðsins í Úkraínu.
„Að mínu mati, þá mun efnahagurinn standa þetta af sér en samfélagskrísa gæti myndast og á tíma sem engin á von á því. Leyfið mér að minna ykkur á að enginn átti von á febrúarbyltingunni 1917,“ sagði hann á ráðstefnunni að sögn The Times.
„Við erum að dragast aftur úr. Við erum að tapa bæði tækni- og efnahagskapphlaupinu í heiminum. Við erum ekki bara að tapa fyrir Kína og Bandaríkjunum, á ákveðna vegu erum við einnig að tapa fyrir Úkraínu,“ sagði hann og bætti við að þetta væri vegna þeirrar fjárhagsaðstoðar sem Úkraína fær frá Vesturlöndum.
Það er afar sjaldgæft að háttsettur embættismaður gagnrýni stríðsreksturinn í Úkraínu.