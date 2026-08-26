Fundu risastóra gullæð nærri Sydney

Víða um heim er leitað logandi ljósi að eðalmálmum og öðrum verðmætum jarðefnum. Fyrirtæki eyða háum fjárhæðum í slíka leit enda er gróðavonin mjög mikil.
Nú hefur umfangsmikil leit nærri Sydney í Ástralíu skilað góðum árangri því þar fannst gullæð sem er svo stór að villtustu draumar sérfræðinga blikna í samanburði.
Það var námufyrirtækið Waratah Minerals sem fann gullæðina og minnir fundurinn næstum á gullæðið mikla í Ástralíu 1851 að sögn Business Insider.
Gullæðin er 6 kílómetra löng. Hún er 300 km vestan við Sydney, nánar tiltekið nærri Browns Creek í New South Wales.
Nú er verið að gera boranir til að kortleggja nákvæmlega hversu mikil auðæfi eru í æðinni.
Peter Dureden, hjá Warath Minerals, er að vonum mjög ánægður og spenntur yfir fundi gullæðarinnar og segir að tilraunaboranir lofi góðu.
Ástralski gullmarkaðurinn hefur í sögulegu samhengi verið mjög ábatasamur. Mörg hundruð þúsund vongóðir lukkuriddarar, frá öllum heimshornum, streymdu til landsins til að leita að gulli. Á stóru gullárunum frá 1851 til 1871 fjórfaldaðist íbúafjöldinn á mettíma.
Ástralskt efnahagslíf nýtur enn góðs af gullinu í landinu því frá 2021 hefur verðið á gulli hækkað um 110% á heimsmarkaðnum.
Ástralar standa vel að vígi á gullmarkaðnum því rúmlega 20% af gulli heimsins er að finna þar í landi. Þeir eru því stærsti aðilinn á þessu sviði.