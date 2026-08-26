Fundu göngumenn sem hafði verið saknað síðan 1992

Lík tveggja belgískra göngumanna fundust í lok júlí á Trift jöklinum í Sviss. Þeirra hafði verið saknað síðan 1992.
BBC skýrir frá þessu og segir að mennirnir hafi týnst í Svissnesku Ölpunum 1992 en hafi fundist nýlega í kjölfar þess að jökullinn hefur bráðnað.
Það var göngumaður sem fann líkinn á Trift jöklinum sem er sunnan við borgina Lucerne.
DNA-rannsókn leiddi í ljós að þetta eru lík tveggja Belga sem voru 39 og 41 árs þegar þeir týndust nærri Weissmies fjallinu.
Weissmies fjallið er rúmlega 4.000 metra hátt og er vinsæll áfangastaður göngufólks í Saas dalnum.
Yfirvöld á svæðinu halda skrá yfir þá sem hafa týnst og nær hún aftur til 1925. Flestir týndust á fjöllum, í ám eða vötnum að sögn lögreglunnar.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem bráðnun jökla hefur orðið til þess að týnt fólk hefur fundist. Má þar nefna að fyrir þremur árum fannst lík þýsks fjallgöngumanns nærri Matterhorn en hans hafði verið saknað síðan 1986.