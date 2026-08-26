Forseti segir að Evrópa standi frammi fyrir stórstyrjöld

Mjög stórt stríð í Evrópu er hugsanlega ekki svo langt undan. Þetta er mat Alesandar Vučić, forseta Serbíu, sem segir að núverandi ástand geti þróast í enn verri átt.
Hann lét þessi ummæli falla í tengslum við sögulegan fund með Volodymyr Zelenskyy, forseta Úkraínu, í höfuðborg Serbíu, Beograd.
Vučić fór ekki leynt með miklar áhyggjur sínar af þróun mála í Evrópu. Í hlaðvarpinu MD Meets sagðist hann hafa reiknað með að á einhverjum tímapunkti yrði meira gert til að reyna að koma friði á.
„Ég held að við stöndum frammi fyrir stórstyrjöld. Þess vegna hafði ég vonað að einhver annar hefði gert eitthvað til að koma á friði,“ sagði hann.
Hann sagðist telja mjög litlar líkur á að hægt verði að semja um frið fljótlega. „Það hefur ekki gerst og það mun ekki gerast á næstunni og það þýðir að við stöndum frammi fyrir miklu, miklu stærra stríði,“ sagði hann.
Heimsókn Zelenskyy til Serbíu vakti mikla athygli því Serbía hefur tengst Rússlandi sterkum böndum í gegnum tíðina. Landið hefur meðal annars ekki tekið þátt í refsiaðgerðum Vesturlanda gegn Rússlandi.
Vučić hefur verið í beinu sambandi við Vladímír Pútín og hafa þeir talað saman rúmlega tuttugu sinnum að hans sögn.
Hann lét Pútín ekki vita fyrir fram af heimsókn Zelenskyy.
Serbía hefur frá upphafi lýst yfir stuðning við fullveldi Úkraínu en um leið viðhaldið sambandinu við Moskvu.