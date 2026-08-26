Foreldrar mínir brjálast ef þau frétta þetta – Ég er að stunda kynlíf með barnapíunni minni

Þegar þú verður ástfangin(n), viltu þá deila þeirri hamingju, sem þessu fylgir, með þínum nánustu? En hvað ef þú ert sannfærð(ur) um að fjölskyldan muni ekki taka þessu vel?
Þessari dillemu stendur ung kona frammi fyrir og leitaði hún nýlega ráða hjá sérfræðingi Metro í ástarmálum.
Vandræði konunnar eru að hún er ástfangin af konu sem er 12 árum eldri en hún og ekki nóg með það, því þessi kona var barnapían hennar áður fyrr.
„Ég er 21 árs og bý enn heima hjá foreldrum mínum. Okkur semur mjög vel en ég held að ég sé að fara að sprengja þetta af því að ég er hrædd um að þau muni ekki sætta sig við ástarsambandið sem ég er í.
Síðustu níu mánuðina hef ég átt í sambandi við konu, sem er eldri en ég, sem býr nokkrum götum frá okkur. Hún er 33 ára, einstæð móðir, og ég hef þekkt hana alla ævi því hún passaði mig þegar hún var unglingur.
Þegar ég var um 15 ára, áttaði ég mig á hversu aðlaðandi hún er. Hún er yndisleg manneskja og falleg að auki og ég verð að játa að ég sá hana í öðru ljósi eftir þetta.
Hún bjó með manni um hríð en þau hættu saman á síðasta ári og hún fór að fara meira út með vinkonum sínum. Ég hitti hana á næturklúbbi og það var augljóst að það var eitthvað á milli okkar.
Til að gera langa sögu stuttu, við fórum heim til hennar og stunduðum kynlíf sem var það besta sem ég hef nokkru sinni upplifað.
Við höfum svo hist í hvert sinn sem börnin hennar eru hjá feðrum sínum.
Þetta er meira en kynlíf fyrir okkur báðar og ég vil gjarnan gera samband okkar opinbert í staðinn fyrir að þurfa alltaf að fara á stefnumót í órafjarlægð og fela okkur eins og við gerum núna.
Mamma er mjög vingjarnleg við hana og það gerir þetta enn vandræðalegra og stundum kemur hún heim í kaffi og þá verðum við að láta eins og ekkert sé í gangi.
Mér líður illa yfir að leyna þessu fyrir foreldrum mínum en ég veit hvernig þau munu bregðast við tilhugsuninni um að ég „eyðileggi líf mitt“ með eldri konu sem er einstæð móðir.“
Ráð sérfræðings Metro var í stuttu máli sagt að hvetja konuna til að setjast niður með foreldrum sínum og útskýra málið fyrir þeim.