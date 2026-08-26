Fjórar kenningar um dularfulla ferð forstjóra CIA til Moskvu

Forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær til að fara á leynilegan fund. CBS News ljóstraði upp um ferðir forstjórans og hafði eftir ónafngreindum heimildarmönnum að þetta sé fyrsta heimsókn hans til Rússlands sem yfirmaður CIA. Hvorki rússnesk né bandarísk stjórnvöld hafa viljað gefa upp erindi ferðarinnar en heimsóknin telst mjög óvenjulegt miðað við stöðuna í heimsmálunum.
Ratcliffe flaug snemma morguns í gær til Moskvu frá Riga, höfuðborg Lettlands. Samkvæmt lettneskum stjórnvöldum var flugið með fullu leyfi þarlendra yfirvalda en ekkert meira var gefið upp. Dmitry Peskov, talsmaður stjórnvalda í Moskvu, kannaðist fyrst ekkert við heimsóknina en gat svo sagt að Ratcliffe væri ekki að funda með Vladimír Pútín Rússlandsforseta.
Úkraínumenn fengu beiðni, sem þeir samþykktu, um að gera engar drónaárásir á Moskvu á meðan Ratcliffe væri þar staddur. Alls var hann um átta klukkutíma í Moskvu áður en hann fór til baka.
An unusual visitor to Moscow this morning. 👀
A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM
— Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026
Vefurinn Migflug hefur sett saman fjórar kenningar um hvers vegna Ratcliffe fór í þessa dularfullu ferð, kenningarnar eru eftirfarandi:
Viðvörun
Kenning sem á rætur sínar að rekja til Wall Street Journal um að Ratcliffe hafi ákveðið að fara eftir að bandaríska leyniþjónustan varð var við vísbendingar um að Rússar væru að undirbúa aðgerðir til að reyna á hvort NATO myndi bregðast við ógnum við aðildarríki.
Tímasetningin styður þessa kenningu, þingkosningar í Rússlandi fara fram dagana 18. til 20. september og hafa Úkraínumenn varað við því að eftir þær yrði farið í tilfærslur á herdeildum til að sjá hvernig NATO myndi bregðast við.
Eðli ferðarinnar gæti líka bent til þessa, Ratcliffe er stuttan tíma í landinu og engar tilkynningar frá neinum, hann hafi einungis verið að koma á framfæri skilaboðum eða viðvörðun.
Friðarumleitanir
Friðarviðræðurnar um Úkraínu eru í frosti. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn hörfi frá Donbas en Úkraínumenn vilja ekki gefa eftir. Viðræðurnar í Genf í vetur skiluðu engu og ekki heldur viðræðurnar í Abu Dhabi í vor.
Það sem mælir gegn þessari kenningu er að Ratcliffe hitti ekki Pútín og er ekki rétti aðilinn til að senda í friðarumleitanir.
Bandarískir fangar
Að minnsta kosti fimm Bandaríkjamenn eru nú í haldi í Rússlandi. Ratcliffe hefur áður haft milligöngu um að frelsa Bandaríkjamenn úr haldi Rússa, þá með fangaskiptum.
Það sem mælir gegn þessari kenningu er að fangaskipti eru iðulega gerð á hlutlausum vettvangi, til dæmis í Abu Dhabi.
Íran
Ratcliffe fór í ferðina einum degi eftir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, hóf nýjustu hrynu efnahagslegra refsiaðgerða gegn Íran. Rússar hafa útvegað Írönum vopn og annað, mögulega var Ratcliffe að leita leiða til að fá Rússa með í aðgerðir.