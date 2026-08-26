Ferðamaður braut sérstaka reglu í ferðamannaparadísinni – Dæmdur í eins árs fangelsi

Árlega halda milljónir ferðamanna til Balí í Indónesíu til að njóta lífsins á hitabeltisströndum eyjunnar, góðs hita og margs annars. Ferðamenn verða að gæta þess að virða hefðir heimafólks og ekki síst trúarreglur.
26 ára svissneskur ferðamaður, Luzian Andrin Zgraggen, getur borið vitni um að það borgar sig að fara eftir lögum og reglum og virða siði heimafólks.
Zgraggen var nýlega dæmdur í eins árs fangelsi fyrir að hafa brotið reglur á helgideginum Nyepi, sem er hindúskur helgidagur, og að hafa deilt myndbandi af broti sínu á samfélagsmiðlum. BBC skýrir frá þessu.
Nyepi nefnist einnig „Dagur kyrrðarinnar“ og er haldinn einu sinni á ári. Á þessum degi breytist þessi iðandi eyja í ótrúlega kyrrlátan stað.
Á þessum degi á fólk að halda sig heima og forðast að vera með hávaða. Miklar takmarkanir eru á skemmtanahaldi. Flugvöllurinn er lokaður, internetinu er lokað og fólki er ráðlagt að nota ekki rafmagn.
Þessar reglur gilda fyrir alla, sem eru staddir á Balí, líka erlenda ferðamenn.
Þegar Nyepi var haldinn hátíðlegur 19. mars síðastliðinn ákvað Zgraggen samt sem áður að fara út. Hann tók myndband af sjálfum sér á leið á ströndina þar sem enginn var. BBC segir að hann hafi lýst þessari sjón sem „klikkaðri“.
Hann birti myndbandið á Instagram með texta, sem að sögn staðarfjölmiðla, innihélt blótsyrði. Færslunni var síðar eytt.
Upptakan vakti mikla reiði og fólk lét hana óspart í ljós á samfélagsmiðlum. Í kjölfarið var Zgraggen handtekinn.
Þegar réttað var yfir honum sagðist hann ekki hafa skilið umfang þeirra takmarkana, sem voru þennan dag, og að hann hefði alls ekki ætlað að móðga heimafólk.
„Ég sé mjög eftir því sem ég gerði og ég bið íbúa Balí afsökunar,“ sagði hann að sögn Assoicated Press.
En allt kom fyrir ekki því hann var dæmdur í eins árs fangelsi.