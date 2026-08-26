Dauði 16 ára stúlku vekur óhug – Hættuleg kynlífshegðun sögð færast í aukana

Dauði 16 ára stúlku í Sydney í Ástralíu hefur vakið óhug, en hún missti meðvitund þegar hún stundaði kynlíf með jafnaldra sínum og lést á sjúkrahúsi tveimur dögum síðar. Lögregla rannsakar hvort kyrking hafi átt þátt í því sem gerðist.
Sjúkraflutningamenn voru kallaðir að heimili stúlkunnar síðdegis á sunnudag þar sem stúlkan fannst meðvitundarlaus.
Samkvæmt Daily Telegraph hefur lögreglu verið tjáð að kynlífið hafi verið með samþykki beggja. Rannsókn beinist nú að því hvað gerðist á þeim augnablikum sem leiddu til þess að stúlkan missti meðvitund og hvort kyrking hafi átt þar hlut að máli.
Stúlkunni var veitt bráðaaðhlynning á vettvangi áður en hún var flutt með þyrlu á Royal North Shore-sjúkrahúsið. Hún var þá í lífshættu og lést á sjúkrahúsi á þriðjudagskvöld.
Lögreglan í Nýja Suður-Wales hefur hafið formlega rannsókn á dauða stúlkunnar og segir rannsókn málsins enn standa yfir.
Dauði stúlkunnar hefur vakið mikla athygli í Ástralíu. Chanel Contos, stofnandi samtakanna Teach Us Consent og þekkt baráttukona fyrir fræðslu um samþykki í kynlífi, segir að koma hefði mátt í veg fyrir þennan harmleik.
Contos segir enga örugga leið vera til þess að kyrkja manneskju í kynlífi og telur að aukið aðgengi ungs fólks að klámi hafi átt þátt í því að hegðun sem þessi sé orðin algengari.
„Því miður, aðallega vegna kláms, þar sem ungt fólk lærir og hermir eftir því sem það sér, hefur þessi hegðun, sem áður var að mestu bundin við jaðra kink-menningar, færst inn í meginstrauminn,“ sagði Contos við Sydney Morning Herald.
Hún segir brýnt að rannsaka betur hvaða áhrif klám hafi á hugmyndir ungs fólks um kynlíf og kynferðislega hegðun.
Rannsókn Háskólans í Melbourne hefur bent til þess að um helmingur ungra Ástrala hafi tekið þátt í kyrkingu við kynlíf. Rannsakendur vöruðu við því að slíkt gæti haft alvarlegar afleiðingar, þar á meðal heilaskaða og dauða.
„Engar vísbendingar eru um að hægt sé að kyrkja einhvern á öruggan hátt,“ sögðu rannsakendurnir.