Börn niður í níu ára aldur fá meðhöndlun vegna skjáfíknar

Umræðan um samfélagsmiðla hefur verið fyrirferðarmikil á síðustu árum, sérstaklega hvað varðar notkun barna og unglinga á þessu miðlum. Mikið hefur verið rætt um áhrif samfélagsmiðla á velferð barna og ungmenna.
Danski sálfræðingurinn Petra Olesen aðstoðar börn og ungmenni sem eru háð samfélagsmiðlum og eru þau yngstu aðeins níu ára. TV2 skýrir frá þessu.
Í samtali við miðilinn sagði Olesen að í verstu tilfellunum eyði börnin öllum vökustundum sínum á samfélagsmiðlum.
Hún sagði að þessi mikla notkun barnanna á samfélagsmiðlum tengist oft því að börnin eru með „greiningu“ eða eru lögð í einelti. Fyrir suma sé auðveldara að vera í heiminum þegar maður er á Internetinu.
En þetta snýst einnig um hversu miklum tíma foreldrar barnanna eyða á samfélagsmiðlum. Það hefur áhrif á börnin hvað helstu fyrirmyndir þeirra gera.
En hvort ábyrgðin liggur hjá foreldrunum eða tæknifyrirtækjunum, það er efniviður í heitar umræður.