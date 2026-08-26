Bjarndýr dró konu út úr tjaldi og banaði henni daginn eftir að hún trúlofaðist

Um klukkan eitt að nóttu reif bjarndýr tjald Snezhana Korolyova, 29 ára, og unnusta hennar í tætlur þar sem þau voru í útilegu við Altai fjöllin í Rússlandi. Þau höfðu trúlofað sig daginn áður.
Vitni segja að bjarndýrið hafi dregið Snezhana öskrandi á brott og banað henni. Síðan fór bjarndýrið með líkið yfir á og byrjaði að grafa líkið í skóginum.
Lögreglan og veiðiverðir hleyptu skotum af upp í loftið til að reyna að hræða dýrið frá líkinu en það bar ekki árangur. Ekki mátti skjóta á dýrið þar sem strangar reglur gilda um notkun skotvopna á byggðum svæðum.
Að lokum tókst þó að fæla dýrið frá líkinu.
Í kjölfar árásarinnar var tilkynnt að bannað væri að tjalda á svæðinu næstu tíu daga.
Bjarndýrið gengu enn laust.