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Pressan

Bjarndýr dró konu út úr tjaldi og banaði henni daginn eftir að hún trúlofaðist

Pressan
Sunnudaginn 30. ágúst 2026 13:30
Svartbjörn. Mynd: Getty.

Um klukkan eitt að nóttu reif bjarndýr tjald Snezhana Korolyova, 29 ára, og unnusta hennar í tætlur þar sem þau voru í útilegu við Altai fjöllin í Rússlandi. Þau höfðu trúlofað sig daginn áður.

Vitni segja að bjarndýrið hafi dregið Snezhana öskrandi á brott og banað henni. Síðan fór bjarndýrið með líkið yfir á og byrjaði að grafa líkið í skóginum.

Lögreglan og veiðiverðir hleyptu skotum af upp í loftið til að reyna að hræða dýrið frá líkinu en það bar ekki árangur. Ekki mátti skjóta á dýrið þar sem strangar reglur gilda um notkun skotvopna á byggðum svæðum.

Að lokum tókst þó að fæla dýrið frá líkinu.

Í kjölfar árásarinnar var tilkynnt að bannað væri að tjalda á svæðinu næstu tíu daga.

Bjarndýrið gengu enn laust.

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