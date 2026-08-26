Bæjarstjórinn bannar hjólreiðar í bænum eftir að hann varð fyrir hjóli

Alessandro Rapinese, bæjarstjóri í ítölsku borginni Como, hefur bannað hjólreiðar í ákveðnum hlutum borgarinnar í kjölfar þess að hann varð fyrir rafhjóli.
Rapinese segir að bannið sé nauðsynlegt til að auka öryggi almennings. Bannið hefur í för með sér að frá og með september verður hjólreiðafólk að teyma hjól sín á svæði sem nær yfir um 30 götur. BBC skýrir frá þessu.
Í samtali við ítölsku fréttastofuna Ansa sagði Rapinese að fólk byggi ákvarðanatöku sína á eigin reynslu og hann viti vel hvernig það sé að verða fyrir „svona skrímsli“.
Ákvæðið um hjólreiðabannið er hluti af stærri reglugerð varðandi umferð í borginni. Meðal annars er kveðið á um umferðartakmarkanir til að takast á við fjölgun ferðamanna.
Margar gatnanna, sem bannið nær til, eru þær breiðustu í elsta hluta borgarinnar og eru mikið notaðar af sendlum.
Hjólreiðabannið nær til bæði rafhjóla og venjulegra hjóla því í ítölskum umferðarlögum er engin greinarmunur gerður á þessum tegundum reiðhjóla.