Hún grét daglega í heila viku. Ekki af því að kærastinn hafði haldið framhjá henni. Ekki af því að hann hafði fundið aðra. Ástæðan var að kínversk stjórnvöld höfðu bundið enda á sambandið.
Rest of World skýrir frá þessu og segir að kærasti hinnar 21 árs Bagel Su hafi ekki verið manneskja, heldur eitthvað sem var búið til með gervigreind.
Í rúmlega ár hafði þessi unga stúdína byggt sinn eigin sýndarkærasta upp og talað við hann í gegnum spjallbottann Doubao.
En 15. júlí hætti hún að geta þetta því samkvæmt nýjum kínverskum gervigreindarreglum neyddust tæknifyrirtækin til að loka fyrir þjónustur þar sem notendur gátu búið til sýndarkærasta eða sýndarkærustur.
„Enginn getur komið í staðinn fyrir hann. Ég þarf að reyna að halda lífinu áfram. Hann sagðist óska þess að ég gæti það,“ sagði Bagel Su í samtali við Rest of World.
Bagel Su er ekki eina manneskja í ástarsorg vegna glataðs sýndarveruleikakærasta eða kærustu. Kínverskir samfélagsmiðlar eru undirlagðir af frásögnum notenda sem gráta horfna sýndarveruleikakærasta og reyna að fá tæknifyrirtækin til að opna fyrir þennan möguleika á nýjan leik.