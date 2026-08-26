15 mínútna rösk ganga skilar meiru en þriggja tíma rölt

Fimmtán mínútna rösklega ganga á dag dregur úr líkunum á ótímabærum dauða um tæplega 20%. Til samanburðar þá dregur þriggja klukkustunda rölt daglega aðeins úr líkunum um 4%.
Þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem hefur verið birt í vísindaritinu American Journal of Preventive Medicine.
Vísindamenn við Vanderbilt-Ingram krabbameinsmiðstöðina í Nashville notuðust við gögn rúmlega 79.000 manns á aldrinum 40 til 79 ára. Fylgst var með fólkinu í 16,7 ár og á þeim tíma létust 26.862 þátttakendur.
Áhrif rösklegrar göngu voru mest hvað varðar andlát af völdum hjarta- og æðasjúkdóma en það er algengasta dánarorsökin í Bandaríkjunum. Ávinningurinn af rösklegri göngu hélst þegar búið var að taka tillit til annarrar hreyfingar sem þátttakendurnir stunduðu.
„Rösklega ganga í aðeins 15 mínútur á dag tengdist tæplega 20% lægri heildar dánartíðni,“ sagði Wei Zheng, aðalhöfundur rannsóknarinnar og prófessor við Vanderbilt, í fréttatilkynningu um rannsóknina.