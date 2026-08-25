Þetta eru algengar orsakir risvandamála

Viljinn er til staðar en hann hreyfist bara varla, hann vill bara ekki rísa. Kannastu við þetta?
Það er flókið ferli sem liggur að baki risi getnaðarlimsins og margir þættir koma við sögu. Að sögn sérfræðinga eru eftirtaldir þættir þeir algengustu á bak við risvandamál.
Svefnskortur – „Ef maður glímir við stöðugan svefnskort, þá er erfitt að láta kynlífið ganga upp,“ sagði Nathan Starke, þvagfæralæknir, í samtali við Men‘s Health. Hann sagði að rúmlega þriðjungur fullorðinna sofi ekki minnst sjö klukkustundir á nóttu. Tstósterónmagnið eykst þegar maður sefur og nær hámarki skömmu eftir að maður vaknar að morgni. Þetta er hið náttúrulega ferli.
Testósterónmagnið eykst aftur um hádegi. Ef maður fær ekki nægan svefn, þá raskast hin náttúrulega svefnhringrás en það getur fækkað þeim skiptum þar sem testósterónmagnið toppar og minnkað magn testósteróns að meðaltali. Þetta getur valdið ristruflunum að sögn Starke.
Lélegt mataræði – Hollt mataræði getur hjálpað til við að koma limnum í reisn. Starke sagðist mæla með kolvetnissnauðum mat og að menn forðist mettaða fitu eins og hægt er. Þess í stað sé áhersla lögð á góðar prótínuppsprettur, flókin kolvetni, mikið af ávöxtum og grænmeti og að menn forðist ofurunnin matvæli.
Of mikil kyrrseta – Daniel Brison, þvagfæralæknir, sagði í samtali við Men‘s Health að ef menn hreyfa sig ekki nóg yfir daginn, sé það almennt séð slæmt fyrir heilsuna og það geti einnig haft áhrif á ris getnaðarlimsins. Hann sagði að kyrrsetulífsstíll geti aukið hættuna á of háum blóðþrýstingi og sykursýki sem geta einmitt valdið risvandamálum.
Þyngdin – Fita getur valdið bólgum og stressi í líkamanum og getur valdið tauga- og blóðþrýstingsvandamálum sagði Starke og benti á að allir þessir þættir geti valdið risvandamálum. Fita getur einnig haft á hrif á hormónaframleiðsluna og lækkað testósterónmagnið og þar með aukið líkurnar á risvandamálum.
Of mikil áfengisneysla – Áfengi endar í miðtaugakerfinu. Það dregur úr blóðflæðinu til getnaðarlimsins og getur þannig gert mönnum erfitt fyrir við að ná reisn. „Þrátt fyrir að drykkurinn geti hjálpað þér að slaka á, þá getur hann einnig haft þveröfug áhrif ef maður drekkur of mikið,“ sagði Jamin Bahmbhatt, þvagfæralæknir, í samtali við Men‘s Health.
Nýleg sjálfsfróun – Ef karl er nýbúinn að hafa sáðlát, þá getur þurft að bíða aðeins eftir að hægt sé að koma lífi i liminn á nýjan leik. „Þetta er eins og að hlaupa maraþon. Líkaminn þarf að hvílast og hlaða batteríin áður en farið er af stað á nýjan leik. Meðalmaðurinn þarf 30 mínútur,“ sagði Brahmbhatt.
Stress eða þreyta – Andlega hliðin skiptir einnig máli. Starke sagði að ef menn séu stressaðir eða þreyttir, þá geti það haft þau áhrif að kynlíf sé það síðasta sem þeir hugsa um. Slíkt ástand geti einnig aukið bólgur og haft neikvæð áhrif á kynlöngunina.
Nýr bólfélagi – Þetta kannast sumir eflaust við. Þið smellið svona líka flott saman en um leið og þið reynið að stunda kynlíf, þá lippast limurinn niður og karlinn missir sjálfstraustið. Michael Eisenberg, þvagfæralæknir, sagði í samtali við Men‘s Healt að það sé mjög algengt að karlar glími við risvandamál þegar þeir eru með nýjum bólfélaga. Það geti hjálpað að gera æfingar til að draga úr stressi og góður forleikur geti einnig hjálpað.
Lyf – Það eru til lyf sem hafa neikvæð áhrif á ris getnaðarlimsins. Þar á meðal eru lyf við of háum blóðþrýstingi og vantslosandi. Sumar tegundir þunglyndislyfja geta einnig valdið risvandamálum.
Þig langar að eignast barn – Ef barneignir eru á döfinni þá getur mikið stress fylgt því og risvandamál geta komið upp. Eisenberg sagði að stressið yfir því að þurfa að skipuleggja kynlífið í kringum egglos geti gert kynlífið áreynslumeira og dregið úr nautninni.