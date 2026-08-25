Sefur þú skemur en 6 tíma? – Það getur fjórfaldað líkurnar á að fá kvef

Fullorðnir, sem sofa skemur en sex klukkustundir á nóttunni, eru fjórum sinnum líklegri til að fá kvef, eftir að hafa komist í snertingu við veiru, en þeir sem sváfu í meira en sjö klukkustundir.
Þetta er niðurstaða rannsóknar vísindamanna við University of California og Carnegie Mellon University sem var birt í vísindaritinu Sleep. Í rannsókninni var fylgst með 164 heilbrigðum fullorðnum á aldrinum 18 til 55 ára. Svefn þátttakendanna var mældur í eina viku með þar til gerðu tæki sem skráir einnig hreyfingar fólks yfir nóttina.
Að því loknu voru þátttakendurnir látnir komast í snertingu við kvefveiru, rhinovirus 39, í gegnum nefdropa. Síðan voru þeir í einangrun á hóteli og fylgdust vísindamenn með því hvort þátttakendurnir þróuðu eiginlega sýkingu með sér.
Niðurstöðurnar skiptu þátttakendunum skýrt í hópa eftir svefnlengdinni. Þeir sem sváfu í fimm til sex klukkustundir voru 4,24 sinnum líklegri til að veikjast en þeir sem sváfu lengur en sjö klukkustundir. Þeir sem sváfu skemur en fimm klukkustundir voru 4,5 sinnum líklegri til að veikjast. Fyrir þá sem sváfu á milli sex og sjö klukkustundir mældust ekki auknar líkur á smiti.
Áhrifin héldu sér þegar búið var að taka tillit til aldurs, stress, tekna, menntunar og reykinga. Svefn var sterkasti þátturinn þegar kom að því að spá fyrir um hvort þátttakendurnir myndu kvefast.