Sannleikurinn um lúxuslíf Tate-bræðra afhjúpaður

Bræðurnir Andrew og Tristan Tate hafa um árabil byggt upp ímynd af óheyrilegum auði, völdum og íburðarmiklum lífsstíl fyrir framan milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlum.
Nú halda lögmenn bræðranna því hins vegar fram fyrir dómi að stór hluti þessarar ímyndar hafi einfaldlega verið sviðsetning og ýkjur.
Ástæðan er sú að bandarísk yfirvöld telja auðæfi bræðranna, alþjóðleg tengsl og mögulegan aðgang þeirra að fjölda vegabréfa benda til þess að veruleg hætta sé á að þeir flýi verði þeir látnir lausir gegn tryggingu.
Lögmenn Tate-bræðra segja yfirvöld hins vegar hafa fallið í sömu gryfju og milljónir fylgjenda þeirra: að taka því bókstaflega sem þeir segja og sýna á samfélagsmiðlum.
Lúxusbílarnir voru leigðir
Andrew, 39 ára, og Tristan, 38 ára, hafa verið í haldi í Miami frá 18. júlí á meðan þeir berjast gegn framsali til Bretlands, þar sem þeir eiga yfir höfði sér alvarlegar ákærur vegna ofbeldis- og kynferðisbrota. Bræðurnir neita sök.
Í nýjum dómsgögnum, sem Daily Mail hefur undir höndum, segja lögmenn þeirra að færslur bræðranna á samfélagsmiðlum einkennist gjarnan af augljósri háðsádeilu, ýkjum og markaðssetningu.
Sem dæmi nefna þeir dýra sportbíla sem Tristan hefur sýnt fylgjendum sínum. Aston Martin-bíll, metinn á 2,1 milljón dala, og Bugatti-bílar, metnir á fimm og sjö milljónir dala, hafi í raun verið leigðir.
Sama eigi við um 50 milljóna dala lúxussnekkju sem saksóknarar hafa vísað til sem dæmis um þau úrræði sem bræðurnir gætu nýtt til að flýja.
„Snekkjan er ekki í eigu Tate-bræðranna. Þeir fengu greitt fyrir að kynna hana á samfélagsmiðlum,“ segir í dómsgögnunum.
Lögmennirnir benda jafnframt á að bræðurnir hafi haft beina fjárhagslega hagsmuni af því að láta líta út fyrir að þeir væru gríðarlega ríkir. Þeir hafa meðal annars rekið fyrirtæki og námskeið þar sem körlum er kennt hvernig þeir geti aukið tekjur sínar.
„Því ýktari og fáránlegri sem færslan er, því líklegra er að hún fái áhorf og læk, sem aftur skapar tekjur. Í stuttu máli eru þeir að leika hlutverk,“ segja lögmennirnir.
Segja vegabréfin brandara
Fleiri dæmi eru tekin í dómsgögnunum. Saksóknarar hafa meðal annars velt því upp hvort Andrew Tate hafi aðgang að allt að átta vegabréfum, meðal annars frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Eistlandi, Nígeríu, Póllandi og Vanuatu.
Lögmenn hans segja að myndband þar sem Andrew sagðist eiga fjölda slíkra vegabréfa hafi verið brandari.
Þá hafa yfirvöld vísað til mexíkósks vegabréfs sem virtist tilheyra Tristan undir nafninu Vladimir Scorpius. Samkvæmt lögmönnum hans var þar alls ekki um raunverulegt vegabréf að ræða heldur pappaspjald sem fylgdi hrekkjavökubúningi.
„Enginn getur í alvöru haldið því fram að Tristan hafi tekið sér leynilegt auðkenni í þeim tilgangi að komast undan alþjóðlegum lögregluyfirvöldum undir nafni frægs skáldaðs ofurillmennis,“ segir í málsgögnunum.
Kvarta undan erfiðum aðbúnaði
Í sömu gögnum kvarta lögmenn bræðranna undan aðbúnaði þeirra í alríkisfangelsinu í Miami. Þeir segja þá sæta afar ströngum skilyrðum, fá aðeins fimm klukkustundir á viku til útivistar og eitt símtal í mánuði. Þá hafi þeir hvorki aðgang að sjónvarpi né útvarpi.
Einnig er lýst atviki þar sem fangaverðir beittu piparúða gegn öðrum fanga og efnið barst inn í klefa Tate-bræðranna. Þeir hafi fundið fyrir miklum sviða í augum, hálsi og öndunarvegi og þurft að vefja blautum bolum um andlit sín á meðan þeir biðu þess að loftið hreinsaðist.
Tate-bræðurnir voru handteknir eftir að breska ríkissaksóknaraembættið tilkynnti um nýjar ákærur vegna nauðgana og kynferðislegrar misnotkunar. Alls standa bræðurnir frammi fyrir 59 ákæruliðum sem tengjast sjö meintum brotaþolum.
Þeir voru fyrst handteknir í Rúmeníu í desember 2022 eftir að saksóknarar þar sökuðu þá um að hafa rekið skipulagða brotastarfsemi þar sem konur voru lokkaðar til landsins og nýttar í kynferðislegum tilgangi.
Bresk yfirvöld lögðu síðan fram eigin ákærur gegn bræðrunum í maí 2025, meðal annars vegna nauðgana, líkamsárása og mansals.
Tate-bræðurnir hafa neitað öllum ásökunum um refsiverða háttsemi.