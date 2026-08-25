Ný rannsókn sýnir óvænt tengsl – Þetta getur verið lykillinn að betra kynlífi

Kynlíf er mikilvægur hluti af sambandi flestra para. Kynlífið getur verið í ýmsum myndum. Hjá sumum snýst það aðallega um nærveru og nánd en hjá öðrum snýst það um að prófa eitt og annað tengt líkamanum og því sem flestir sjá fyrir sér þegar rætt er um kynlíf.
Það eru ekki ný tíðindi að góð samskipti og það að vera opinskár getur lagt sitt af mörkum til að kynlífið sé gott. Niðurstöður nýrrar rannsóknar benda til að annar þáttur skipti mjög miklu máli hvað varðar gott kynlíf.
Í rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu The Journal of Sex Research, kemur fram að fólki, sem finnst það hafa mikil áhrif eða vald í sambandi sínu, lifir oftar kynlífi sem það er ánægt með.
1.100 manns, sem voru í föstum samböndum, tóku þátt í rannsókninni. Rannsakendurnir segja að enn sé lítið vitað um hvernig völd í ástarsamböndum hafa áhrif á kynlífið.
Þegar orðin kynlíf og völd eru nefnd í tengslum við hvort annað, þá tengja margir þau líklega við undirgefni og drottnun (oft nefnt Bondage).
Rannsakendurnir segja að í rannsókninni tengist þetta ekki endilega í þessum klassíska skilningi. Þetta snúist meira um að hafa tilfinninguna um að maður hafi áhrif í sambandinu og að það geti einnig haft áhrif á hversu sátt fólk er við kynlífið.
„Við komumst að því að fólk, sem fannst það hafa meiri áhrif í sambandinu sínu, sagðist einnig vera ánægðra með kynlífið, hafði meiri löngun til að stunda kynlíf og meira sjálfstraust þegar kom að kynlífi og því að skýra frá löngunum sínum og þörfum,“ skrifa rannsakendurnir í lýsingu á niðurstöðum rannsóknarinnar.
Önnur hugsanleg skýring er að fólk, sem er ánægðara í sambandinu, eigi auðveldara með að skýra frá löngunum sínum og þörfum.
Niðurstöðurnar benda einnig til að ef fólk hefur á tilfinningunni að það hafi áhrif í sambandinu og makinn hlusti á það, þá sé það ánægðara með kynlífið.
Rannsakendurnir leggja áherslu á hér sé um tengsl að ræða og að rannsóknir framtíðarinnar verði að skera úr um hvað liggi að baki þeim.