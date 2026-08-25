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DV
Pressan

Mörg hundruð hermenn flýja á meðan á herþjálfun stendur

Pressan
Laugardaginn 29. ágúst 2026 07:30
Úkraínskir hermenn í Donetsk. Mynd:Getty

Frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu í lok febrúar 2022 hafa 29.000 úkraínskir hermenn lokið herþjálfun í Þýskalandi. En þeir hafa ekki allir snúið heim að þjálfuninni lokinni.

Á síðustu fjórum árum hafa mörg hundruð Úkraínumenn yfirgefið æfingasvæðin í Þýskalandi án þess að hafa fengið heimild til þess. Die Zeit skýrir frá þessu og byggir á upplýsingum frá þýska innanríkisráðuneytinu.

Die Zeit ræddi við tíu Úkraínumenn sem flúðu frá tveimur þjálfunarsvæðum í Þýskalandi fyrr á árinu.

Sumir vildu sameinast fjölskyldum sínum í Evrópu, aðrir sögðust hafa flúið vegna yfirmanna sinna. Aðrir vildu alls ekki fara á vígvöllinn.

Reuters sagði í júlí að skortur á hermönnum væri stærsta vandamál yfirstjórnar úkraínska hersins.

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