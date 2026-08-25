Morðrannsókn hafin á láti þýskrar konu á Kanaríeyum

Lögreglan á Gran Canaria rannsakar nú andlát 61 árs þýskrar konu sem fannst látin í gilskorningi á sunnanverðri eyjunni. Aðstæður á vettvangi hafa vakið grun um að hún hafi hugsanlega verið myrt.
Canarian Weekly greinir frá.
Lík konunnar fannst síðastliðinn sunnudag í Cañada de los Gatos-gilinu í sveitarfélaginu Mogán. Nokkrir vegfarendur komu að henni og var lögreglu gert viðvart.
Samkvæmt heimildum Canarian Weekly fannst stór steinn á höfði konunnar og hafði hún hlotið alvarlega höfuðáverka. Vegna þessara áverka og aðstæðna á vettvangi rannsaka yfirvöld nú hvort andlátið hafi borið að með saknæmum hætti.
Lögreglan staðfesti á laugardag að hin látna væri 61 árs gömul þýsk kona sem hafði búið á Gran Canaria. Hún átti einnig fjölskyldueign á eyjunni. Að undanförnu hafði hún hins vegar búið í bráðabirgðaskýli eða tjaldi skammt frá þeim stað þar sem lík hennar fannst.
Rannsakendur vinna nú að því að rekja ferðir konunnar síðustu dagana áður en hún lést og varpa ljósi á hvað gerðist. Rannsóknin er enn á frumstigi og hefur ekki verið staðfest að um morð hafi verið að ræða.
Niðurstöður réttarmeinafræðilegrar rannsóknar og frekari gagnaöflun verða lykilatriði við að skera úr um dánarorsök konunnar og hvort annar einstaklingur hafi átt þátt í dauða hennar.