Mæðgur létust eftir að hafa orðið fyrir eldingu

Móðir og tveggja ára dóttir hennar létust eftir að hafa orðið fyrir eldingu í Broward-sýslu í Flórída síðdegis á sunnudag.
Konan hét Kenya Glasgow og var 31 árs. Samkvæmt lögreglunni í Margate barst neyðarlínunni símtal um klukkan 14:30 þar sem tilkynnt var um tvær manneskjur sem hefðu orðið fyrir eldingu.
Þegar lögregla og sjúkraflutningamenn komu á vettvang fundust mæðgurnar liggjandi á gangstétt og hófu viðbragðsaðilarþegar í stað endurlífgun.
Glasgow var flutt á Broward Medical Center í Deerfield Beach en tveggja ára dóttir hennar á Broward Health Medical Center í Fort Lauderdale.
Þrátt fyrir tilraunir heilbrigðisstarfsfólks til að bjarga lífi þeirra voru þær báðar úrskurðaðar látnar skömmu eftir komuna á sjúkrahús.
Ekki koma fram frekari upplýsingar um aðdraganda atviksins í tilkynningu lögreglu.
„Lögreglan í Margate vottar fjölskyldu og ástvinum hinna látnu sína dýpstu samúð á þessum gríðarlega erfiðu tímum,“ segir í tilkynningu lögreglunnar.