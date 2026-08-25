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Pressan

Mæðgur létust eftir að hafa orðið fyrir eldingu

Pressan
Miðvikudaginn 26. ágúst 2026 06:30

Móðir og tveggja ára dóttir hennar létust eftir að hafa orðið fyrir eldingu í Broward-sýslu í Flórída síðdegis á sunnudag.

Konan hét Kenya Glasgow og var 31 árs. Samkvæmt lögreglunni í Margate barst neyðarlínunni símtal um klukkan 14:30 þar sem tilkynnt var um tvær manneskjur sem hefðu orðið fyrir eldingu.

Þegar lögregla og sjúkraflutningamenn komu á vettvang fundust mæðgurnar liggjandi á gangstétt og hófu viðbragðsaðilarþegar í stað endurlífgun.

Glasgow var flutt á Broward Medical Center í Deerfield Beach en tveggja ára dóttir hennar á Broward Health Medical Center í Fort Lauderdale.

Þrátt fyrir tilraunir heilbrigðisstarfsfólks til að bjarga lífi þeirra voru þær báðar úrskurðaðar látnar skömmu eftir komuna á sjúkrahús.

Ekki koma fram frekari upplýsingar um aðdraganda atviksins í tilkynningu lögreglu.

„Lögreglan í Margate vottar fjölskyldu og ástvinum hinna látnu sína dýpstu samúð á þessum gríðarlega erfiðu tímum,“ segir í tilkynningu lögreglunnar.


 

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