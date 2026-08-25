Léttist um 45 kíló – Ódýrt millimál var mikilvægur hluti af ferlinu

Þegar fólk ætlar að léttast snýst verkefnið sjaldnast um að finna eina ákveðna ofurmatartegund. Sérfræðingar segja að það sem skipti mestu máli sé að temja sér venjur sem er hægt að halda sig við í langan tíma.
Mirror skýrir frá þessu og bendir á að matvæli með fáum hitaeiningum miðað við stærð matvælanna geti gert fólki auðveldara fyrir við að halda hungrinu frá og þannig borða minna yfir daginn. Þessi taktík kom heldur betur að gagni fyrir Bretann Adam Juniper þegar hann ætlaði að léttast.
Eins svo margir upplifði Adam að á annríkum dögum borðaði hann mjög hratt og snarlaði í gríð og erg. Smákökur, súkkulaði, hamborgarar og gosdrykkir urðu fastur hluti af deginum en morgunmatnum var oft sleppt. Svo dró sífellt úr hreyfingunni og vigtin sýndi hægt og bítandi hærri tölur og var að lokum komin upp í 123 kíló.
Hann reyndi margoft að snúa þessari óheilla þróun við með því að grípa til hinna ýmsu megrunarkúra og strangs mataræðis en hungrið sótti að og gerði honum erfitt fyrir við að halda sig við þetta. Þess vegna byrjaði hann að leita að lausn sem væri ekki eins og klassískur megrunarkúr.
Hann datt niður á ótrúlega einfalda lausn. Í staðinn fyrir að borða hitaeiningaríkt millimál byrjaði hann að borða hrísgrjónakökur, oft ásamt ávöxtum, þegar hungrið sótti að. Þessi blanda tryggði meiri mettunartilfinningu og um leið minnkaði hitaeininganeyslan. Í dag borðar hann enn margar hrísgrjónakökur yfir daginn og eyðir miklu minna í nasl og annað til að borða á milli mála.
Á sjö mánuðum léttist Adam um rúmlega 45 kíló og er nú 74 kíló.
Saga hans er þó ekki sönnun þess að hrísgrjónakökur valdi þyngdartapi einar og sér.
Næringarfræðingar benda á að árangurinn megi rekja til þess að hrísgrjónakökurnar komu í staðinn fyrir mjög hitaeiningarík matvæli og gerðu Adam auðveldara fyrir við að halda sig við hitaeiningasnauðara mataræði.