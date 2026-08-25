Ef þú sleppur við þrjá áhættuþætti getur það seinkað elliglöpum um rúmlega tíu ár

Vísindamenn segja að það sé hægt að stöðva þróun elliglapa í rúmlega tíu ár ef þér tekst að forðast þrjá ákveðna áhættuþætti á miðri lífsleiðinni.
Þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem hefur verið birt í vísindaritinu Neurology. Vísindamenn við NYU Langone Health rannsökuðu rúmlega 12.000 manns og var meðalaldur þátttakendanna 56 ár.
Enginn af þátttakendunum var með elliglöp þegar rannsóknin hófst. Rannsakað var hvort þeir væru með of háan blóðþrýsting, sykursýki 2 og reykingar en þetta eru allt áhættuþættir varðandi elliglöp.
Fylgst var með þátttakendunum í þrjá áratugi. Á þeim tíma fengu 3.008 þeirra elliglöp en 5.238 létust án þess að fá sjúkdóminn.
Þeir sem ekki voru með neinn af fyrrgreindum þremur áhættuþáttum lifðu næstum 13 árum lengur án þess að þróa elliglöp með sér en þeir sem voru með alla áhættuþættina.
Tölurnar tala sínu máli varðandi niðurstöðurnar.
Þeir sem voru ekki með sykursýki við upphaf rannsóknarinnar, voru ekki með of háan blóðþrýsting og reyktu ekki, lifðu að meðaltali í 30,1 ár án þess að þróa elliglöp með sér. þeir sem voru með einn áhættuþátt lifðu í 26,3 ár að meðaltali án þess að þróa elliglöp með sér. Þeir sem voru með tvo áhættuþætti lifðu að meðaltali í 21 ár án þess að þróa elliglöp með sér. Þeir sem voru með alla þrjá áhættuþættina lifðu að meðaltali án elliglapa í 17 ár.
Josef Coresh, aðalhöfundur rannsóknarinnar, sagði í fréttatilkynningu að niðurstöðurnar tali fyrir því að fólk eigi á virkan hátt að reyna að forðast þessa áhættuþætti á miðri lífsleiðinn til að leggja grunn að heilbrigði heilans.