Apple undirbýr hækkun á iPhone – Þetta gæti nýi síminn kostað

Apple virðist vera að undirbúa verðhækkanir á iPhone-símum sínum samhliða væntanlegri kynningu á iPhone 18-línunni í september. Enn liggur ekki fyrir hversu miklar hækkanirnar verða en þær gætu numið 100 dölum eða meira.
Þetta hefur Bloomberg eftir Mark Gurman, sem hefur um árabil fjallað ítarlega um Apple og reglulega greint frá áformum fyrirtækisins áður en þau eru kynnt opinberlega.
Apple hækkaði verð á fjölmörgum vörum sínum fyrr í sumar en iPhone-símarnir sluppu þá við hækkanirnar. Samkvæmt Gurman virðist fyrirtækið hafa ákveðið að bíða með breytingar á verði símanna þar til næsta kynslóð verður kynnt á árlegum haustviðburði Apple.
Framleiðslukostnaður aukist
Mögulegar verðhækkanir hafa legið í loftinu um nokkurt skeið. Skortur á minniskubbum á heimsvísu hefur aukið framleiðslukostnað og fjölmargir framleiðendur snjallsíma og tölva hafa brugðist við með verðhækkunum.
Apple hefur þegar hækkað verð nokkurra annarra vöruflokka töluvert. Verð á iPad Air hækkaði um 150 dali, MacBook Air um 200 dali og Mac Studio um 500 dali.
Gurman telur mögulegt að Apple telji sig hafa töluvert svigrúm til hækkana á iPhone. Stór hluti viðskiptavina fyrirtækisins sé bundinn við vistkerfi Apple og iOS-stýrikerfið og því kunni fyrirtækið að telja ólíklegt að hófleg verðhækkun fái marga til að skipta yfir í síma frá öðrum framleiðendum.
Samkeppnin setur Apple þó ákveðin mörk. Samsung og Google hafa hækkað verð á nýjustu Galaxy- og Pixel-símum sínum um um 100 dali og gæti Apple kosið að halda verðhækkunum sínum á svipuðu bili.
Ef verð á iPhone hækkar um 100 dali myndi ódýrasta útgáfa iPhone 18 Pro kosta um 1.199 dali við markaðssetningu.
Ný leið til að dreifa kostnaðinum
Apple gæti þó haft annað tromp á hendi. Fyrirtækið hefur kynnt nýja þjónustu, Apple Upgrade, sem gerir viðskiptavinum kleift að greiða mánaðarlegt gjald fyrir síma í stað þess að kaupa hann á fullu verði.
Fyrirkomulagið svipar til langtímaleigu og gerir notendum kleift að skipta yfir í nýrri gerð þegar hún kemur á markað. Þannig gæti Apple mildað áhrif verðhækkana fyrir þá viðskiptavini sem ekki vilja eða geta greitt hærra kaupverð fyrir nýjan iPhone.
Endanleg verðlagning liggur þó ekki fyrir og samkvæmt Gurman er Apple enn að ákveða hversu langt fyrirtækið ætlar að ganga.
Nánari svör ættu að fást eftir aðeins nokkrar vikur. Búist er við að Apple kynni iPhone 18-línuna, ásamt nánari upplýsingum um samanbrjótanlegan iPhone Ultra, á stórum kynningarviðburði fyrirtækisins í september.