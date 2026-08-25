Alræmdur ísraelskur mafíuforingi skotinn í hnakkann fyrir utan bensínstöð

Alræmdur ísraelskur mafíuforingi var skotinn til bana um hábjartan dag á bensínstöð nærri Caesarea í Ísrael á sunnudag. Morðið náðist á öryggismyndavél og sést þar byssumaðurinn læðast aftan að manninum og skjóta hann af stuttu færi.
Hinn látni hét Yanis Yushvaev og var fertugur. Ísraelskir fjölmiðlar hafa lýst honum sem leiðtoga svonefndrar Kákasus-mafíu og lögregla telur hann hafa verið einn af lykilmönnunum í skipulagðri glæpastarfsemi á svæðinu.
Vel þekktur af lögreglu
Á myndskeiði frá vettvangi sést maður í hettupeysu og með derhúfu nálgast bensínstöðina. Þegar Yushvaev kemur út ásamt tveimur mönnum gengur árásarmaðurinn fram hjá þeim, snýr sér síðan skyndilega við, dregur upp skammbyssu og skýtur Yushvaev aftan frá af örstuttu færi. Byssumaðurinn flýr því næst af vettvangi.
Tilkynning um skotárásina barst viðbragðsaðilum klukkan 15:51 að staðartíma. Þegar sjúkraflutningamenn komu á vettvang var Yushvaev þegar látinn. Lögregla hóf umfangsmikla leit að árásarmanninum og meðal annars var þyrla notuð við leitina.
Yushvaev var vel þekktur af lögreglu og hafði ítrekað verið handtekinn á undanförnum árum vegna gruns um aðild að alvarlegum ofbeldisbrotum, meðal annars skotárásum og íkveikjum. Þrátt fyrir það reyndist lögreglu erfitt að fá hann sakfelldan í málunum og mörg þeirra leiddu aldrei til ákæru.
Lifði af annað banatilræði
Sjálfur hafnaði Yushvaev því að vera mafíuforingi og hélt því fram að hann væri vel stæður kaupsýslumaður og veitingahúsaeigandi.
Árið 2021 var hann þó ákærður fyrir að hafa hótað kaupsýslumanni lífláti vegna deilu um peninga. Samkvæmt ákærunni krafðist Yushvaev þess að maðurinn greiddi honum 1,1 milljón Bandaríkjadala og hótaði að láta drepa hann yrði ekki orðið við kröfunni.
Yushvaev hafði áður verið sýnt banatilræði. Fyrir um áratug var hann skotinn en náði sér af þeim áverkum. Hann hélt áfram að auka áhrif sín í undirheimum Sharon-héraðs sem er norður af Tel Aviv í Ísrael.
Í frétt New York Post kemur fram að Yushvaev hafi veirð undir smásjá lögreglu síðustu mánuði ævi sinnar.
Ísraelskur lögreglumaður lýsti Yushvaev í fyrra sem leiðtoga glæpagengis sem ætti í blóðugum deilum við önnur gengi. Heimildarmaður innan lögreglunnar sagði jafnframt að Yushvaev hefði krafist algerrar hollustu af mönnum sínum og hann hafi forðast símtöl eins og kostur var til að draga úr hættu á að lögregla gæti hlerað samskipti hans.
„Það er erfitt að fá hann sakfelldan og það er pirrandi,“ sagði heimildarmaðurinn.
Lögregla telur morðið á sunnudag tengjast átökum í undirheimunum og er árásarmannsins enn leitað.