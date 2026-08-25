Af hverju er Melania í felum?

Fólk sem er í sviðsljósinu vekur yfirleitt áhuga almennings sem vill gjarnan vita hvað gerist á bak við luktar dyr hjá þessu fræga fólki. Hverjir umgangast fólkið sem fer með völdin? Hvað gerist þegar slökkt er á myndavélunum?
Meðal þeirra sem eru nær alltaf í sviðsljósinu er Melania Trump, forsetafrú í Bandaríkjunum, en hún hefur vakið mikla athygli fyrir að halda sig utan sviðsljóssins eins og hún getur.
Á síðasta ári kom hún fram 47 sinnum opinberlega. Það sem af er ári hefur hún komið 38 sinnum fram opinberlega.
Hinn þekkti ævisagnaritari Michael Wolff segist vita af hverju Melania kemur svona sjaldan fram opinberlega. Daily Express skýrir frá þessu.
Wolff sagði að Melania neiti að vera þar sem Natalie Harp, 35 ára aðstoðarkona Donald Trump, er. Háværir orðrómar eru um að forsetinn og Harp eigi í ástarsambandi.
Harp fylgir forsetanum við nánast hvert fótmál. Wolff skýrði frá þessu í Substack-fréttabréfinu sínu. Hann sagðist hafa tekið eftir því að nærvera Harp í kosningabaráttunni 2024 hafi verið stór þáttur varðandi fjarveru Melania í kosningabaráttunni.
Hann sagði að allt hafi verið skipulagt út í ystu æsar þegar Melania kom fram með Trump í kosningabaráttunni en hún hafi ekki viljað sýna sig ef Harp var nærri. „Enginn kemst á milli Harp og Trump. Og maður kemst bara til Trump með að fara í gegnum Harp,“ bætti hann við.