Þess vegna áttu að pakka hnífapörunum inn í álpappír

Klassísk húsráð blossa stundum upp í umræðunni og njóta vinsælda um hríð og ekki skemmir fyrir að viska eldri kynslóða reynist oft innihalda ansi mikinn sannleika.
Eldgömul aðferð, þar sem álpappír og hnífapör koma við sögu, hefur að undanförnu farið sigurför um netheima.
Hún snýst í einfaldleika sínum um að pakka hnífapörunum inn í álpappír. Þetta gerir að verkum að það er hægt að bæta útlit hnífaparanna og um leið vernda þau gegn því að verða mislit.
En áður en þú ferð og tæmir hnífaparaskúffuna og pakkar öllu inn í álpappír, þá eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga.
Eitt þeirra er að þetta húsráð er aðallega hugsað fyrir silfurhnífapör en þau geta dökknað með tímanum og yfirborðið getur misst gljáann.
Við sérstakar aðstæður getur álpappírinn ýtt kemísku ferli af stað þar sem álpappírinn fer í gegnum oxunarferli og þá minnkar dökki liturinn á silfrinu. Þetta getur valdið því að hnífapörin líta út fyrir að vera ljósari og meira geislandi en áður.
Önnur útgáfa af þessu húsráði, sem hefur náð miklum vinsældum á samfélagsmiðlum, er að búa til álpappírskúlu sem er sett í hnífaparagrindina í uppþvottavélinni. En áhrifin af þessari nútímaaðferð eru ansi takmörkuð því þetta virkar aðeins á ekta silfur og hefur engin áhrif á venjuleg hnífapör úr ryðfríu stáli. Þess utan er hætta á að hluti af álpappírnum losni af kúlunni og festist í síu uppþvottavélarinnar eða hindri þvottaarmana í að sinna starfi sínu. Grazia skýrir frá þessu.