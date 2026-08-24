Sjö létust í hryllilegum árekstri – Myndskeið vekja spurningar um stórhættulegt TikTok-æði

Sjö manns létust í hörðum árekstri skammt frá Middlesbrough á Englandi aðfaranótt laugardags þegar Volkswagen Passat, sem ekið var á móti umferð, skall framan á lögreglubifreið.
Tveir lögreglumenn, Matthew Blades, 37 ára, og Tom Clough, 38 ára, létust í árekstrinum ásamt öllum fimm sem voru í Volkswagen-bifreiðinni. Þeir voru Michael Robert Cahill, 23 ára, Jacob Matusiak, 23 ára, Makai Saddington, 18 ára, Theo Rae, 17 ára, og Cole Robert Worthy, 17 ára.
Bifreið fimmmenninganna hafði verið á flótta undan lögreglu en eftirförinni hafði verið hætt skömmu áður en slysið varð. Lögreglumennirnir tveir sem létust höfðu ekki tekið þátt í eftirförinni þegar Passat-bifreiðin kom á móti þeim á röngum vegarhelmingi.
Í kjölfar slyssins hafa eldri myndskeið, sem tengd eru við mennina í Passat-bifreiðinni, vakið mikla athygli. Þau virðast meðal annars sýna stórhættulegan akstur og eftirfarir lögreglu.
Beið réttarhalda
Í frétt Daily Mail kemur fram að Saddington hafði birt nokkur myndskeið á TikTok mánuðina fyrir andlát sitt sem virtust sýna hann í bílum sem lögregla veitti eftirför. Í einu þeirra sést hann í Audi-bifreið sem ekið er á miklum hraða um íbúðahverfi á meðan lögreglubifreið með blá blikkljós fylgir á eftir.
Þá hefur komið í ljós að Saddington beið þess að réttað yrði yfir honum þegar hann lést. Hann hafði verið sakaður um líkamsárás gegn lögreglumanni og kynþáttaníð gagnvart öðrum lögreglumanni.
Annað slysið á einni viku
Málið hefur vakið enn meiri athygli vegna þess að aðeins sex dögum áður varð sláandi svipað banaslys á Írlandi.
Þar létust fimm piltar á aldrinum 15 til 18 ára þegar stolinni BMW-bifreið var ekið á móti umferð á M9-hraðbrautinni í Kildare-sýslu og framan á Hyundai-bifreið. Þrjár systur og sjö ára drengur, sem voru í Hyundai-bílnum, slösuðust alvarlega. Þau voru á leið til Dublin-flugvallar til að halda í fjölskyldubrúðkaup í Bretlandi.
Slysið vakti mikla reiði á Írlandi, ekki síst eftir að myndskeið komu fram sem tengdust stórhættulegum akstri ungmenna og birtingu slíks efnis á samfélagsmiðlum. Írska lögreglan hefur sagt að hópar ungs fólks hafi keppt sín á milli um að birta myndskeið af ólöglegum akstri og flótta undan lögreglu.
Í kjölfarið kölluðu írskir þingmenn eftir svörum frá TikTok um hvernig fyrirtækið tæki á myndskeiðum sem upphefja slíkan akstur. TikTok hefur sagt að fyrirtækið fjarlægi efni og reikninga sem brjóta gegn reglum þess.
Eru að hugsa um lækin
Mary Aiken, prófessor í netsálfræði og sérfræðingur í áhrifum stafrænnar tækni á mannlega hegðun, hefur varað við því hvernig samfélagsmiðlar geti ýtt undir áhættuhegðun af þessu tagi. Hún segir unga ökumenn sem taka upp slíkan akstur í raun vera stadda í tveimur heimum samtímis.
„Þau eru með annan fótinn í raunheimum og hinn í netheimum,“ sagði Aiken í samtali við The Guardian.
Á meðan á akstrinum stendur séu þau jafnframt að hugsa um efnið sem þau eru að búa til fyrir samfélagsmiðla – og viðbrögðin sem það muni fá.
„Þau eru að hugsa um lækin ... um viðurkenninguna.“
Bresk stjórnvöld hafa nú einnig kallað eftir því að samfélagsmiðlafyrirtæki fjarlægi efni sem upphefur stórhættulegan akstur.