Leslie fór í venjubundið hjartaeftirlit – Nokkrum vikum síðar hafði hún misst alla útlimi

Líf hinnar 41 árs gömlu Leslie Caoili breyttist á svipstundu þegar hún fór í það sem átti að vera venjubundið hjartaeftirlit í maí síðastliðnum.
Læknar uppgötvuðu lífshættulega rifu í ósæð hennar og aðeins nokkrum klukkustundum síðar lá hún á skurðarborðinu í baráttu fyrir lífi sínu.
Leslie, sem býr á San Diego-svæðinu í Kaliforníu, hafði fram að þessu verið heilsuhraust og keppt meðal annars í lyftingum. Við skoðunina kom hins vegar í ljós að hún var með ósæðarflysjun af gerð A, alvarlegt ástand þar sem rifa myndast í vegg ósæðarinnar, stærstu slagæð líkamans.
„Hún átti líklega aðeins nokkrar klukkustundir eftir ólifaðar og við höfðum ekki einu sinni hugmynd um það,“ segir eiginmaður hennar, Lee Caoili, að því er fram kemur í frétt New York Post.
Leslie var þegar í stað flutt í bráðaaðgerð sem tók um átta og hálfa klukkustund. Aðgerðin bjargaði lífi hennar en á næstu vikum komu í ljós alvarlegir fylgikvillar.
Útlimirnir urðu svartir
Eftir aðgerðina varð alvarleg skerðing á blóðflæði til handa og fóta Leslie og ástandið versnaði hratt.
„Við vissum í raun ekki hvernig líkami hennar myndi bregðast við fyrstu aðgerðinni. Hún missti hins vegar blóðflæði til handa og fóta og undir lok fyrsta mánaðarins voru útlimirnir orðnir svartir,“ segir Lee.
Þegar ljóst varð að blóðflæðið myndi ekki ná sér á strik stóðu læknar frammi fyrir erfiðri ákvörðun. Báðir handleggir Leslie voru aflimaðir um miðjan framhandlegg og báðir fætur hennar voru einnig teknir.
Hún hefur nú dvalið á sjúkrahúsi í á fjórða mánuð. „Hver einasti dagur hefur verið barátta fyrir hana,“ segir Lee.
Vill bara komast heim
Leslie og Lee eiga tvær dætur saman og standa vonir til að Leslie geti yfirgefið sjúkrahúsið á næstunni.
Heimili fjölskyldunnar er aftur á móti ekki tilbúið fyrir þær gjörbreyttu aðstæður sem bíða hennar og hefur Lee því leitað til nærsamfélagsins eftir aðstoð við að gera húsið aðgengilegt. Meðal annars er óskað eftir iðnaðarmönnum á borð við smiði, rafvirkja, gólfefnalagningarmenn og málara.
Markmiðið er einfalt: Að Leslie geti snúið aftur heim og hafið næsta kafla í lífi sínu með fjölskyldunni.
„Hún vill bara komast heim til fjölskyldunnar, barnanna sinna, hundsins og mín og byrja aftur að lifa eins eðlilegu lífi og við getum gert henni kleift,“ segir Lee.
Fjölskyldan hefur jafnframt stofnað söfnun til að mæta þeim mikla kostnaði sem fylgir breyttum aðstæðum Leslie og nauðsynlegum breytingum á heimilinu.