Fór í hjólatúr með börnunum sínum – Gerðu óhugnanlega uppgötvun

Faðir einn fór í hjólreiðaferð með fjórum börnum sínum þann 12. ágúst og lá leiðin um garðland í vesturhluta Lundúna. Þar hafði gróðureldur geisað nokkru áður og það var ástæðan fyrir því að maðurinn gerði óhugnanlega uppgötvun því miklu minni gróður var á svæðinu en áður.
Metro skýrir frá þessu og segir að maðurinn og börnin hafi fundið höfuðkúpu af konu. Hann hafði strax samband við lögregluna sem hefur lagt í mikla rannsóknarvinnu vegna málsins til að reyna að bera kennsl á konuna.
Sérfræðingar lögreglunnar fínkembdu svæðið dögum saman og hafa lagt mikið á sig til að reyna að komast að af hvaða konu höfuðkúpan er.
Margar kenningar hafa farið á kreik vegna málsins og er ein sú útbreiddasta að þetta sé höfuðkúpa konu sem raðmorðinginn Levi Bellfield hafi myrt og ekki hafi verið vitað um fyrr en nú. En engar sannanir eru fyrir þessu, að minnsta kosti ekki enn sem komið er.
Bellfield, sem ólst upp nærri svæðinu þar sem höfuðkúpan fannst, myrti Milly Dowler árið 2002 aðeins nokkrum kílómetrum frá svæðinu. Hann myrti einnig Marsha McDonnell 2003 og Amelie Delagrange 2004. Hann reyndi einnig að myrða Kate Sheedy en hún lifði af. Hann afplánar nú lífstíðardóm.
Lögreglan segir að ekki sé vitað hversu lengi höfuðkúpan hafi verið þarna á svæðinu en unnið sé að rannsókn á málinu.