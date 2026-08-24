Fyrrum úkraínskur ráðherra rýfur þögnina – Segir þetta ástæðuna fyrir að stríðið geisar enn

Þegar þjóð stendur í skelfilegu stríði reikna flestir með að leiðtogar landsins standi þétt saman og leiði þjóðina í sameiningu. Almenningur fórnar öllu til að verja landið sitt og á enga ósk heitari en að skjótur endi verði bundinn á stríðið og þær miklu þjáningar sem það veldur.
En raunveruleikinn bak við luktar dyr getur verið allt annar og raunar kaldhæðinn. Græðgi valdhafanna hefur stundum þær afleiðingar að hún skemmir fyrir baráttunni sem er háð til að landið lifi af.
Nýlega rauf Mykhajlo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, þögnina um hvað gengur á hjá valdhöfunum í Úkraínu. Honum var nýlega vikið úr embætti af Volodymyr Zelenskyy, forseta, landsmönnum til lítillar ánægju enda Fedorov gríðarlega vinsæll í Úkraínu.
Í umfjöllun TV2 um málið kemur fram að Fedorov hafi sagt að útbreidd græðgi meðal úkraínskra valdhafa komi í raun í veg fyrir að stríðinu við Rússland ljúki.
Þetta sagði hann í samtali við úkraínsku sjónvarpsstöðina Rás 24. Hann sagði að vandinn risti djúpt og snúist ekki bara um nokkra aðila sem svindli. Hér sé um að ræða kerfisbundna misnotkun á eigum ríkisins.
„Spillingin kemur í raun í veg fyrir að við getum bundið enda á stríðið,“ sagði Fedorov sem benti einnig á að árum saman hafi mörg hundruð manns vanist því að fá háar fjárhæðir á óréttmætan hátt á kostnað samfélagsins.
Hann skýrði ekki frá neinum nöfnum en sagði að sannleikurinn muni fljótlega koma fram í dagsljósið.