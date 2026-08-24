Frakkar voru við að bæta sambandið – Þá kom mál graða sendiherrans upp

Frökkum var að takast að bæta samband sitt við Mið-Afríkulýðveldið, sem er fyrrum nýlenda Frakka, eftir nokkurra ára spennu á milli ríkjanna. En þá var byrjað að fjalla um mál graða franska sendiherrans og hefur það varpað skugga á þann árangur sem hafði náðst varðandi bætt samskipti.
Franska utanríkisráðuneytið er nú að rannsaka mál sendiherrans, sem heitir Bruno Foucher, vegna gruns um agabrot hans.
Spennuna á milli Frakklands og Mið-Afríkulýðveldisins mátti rekja til sögu þeirra sem nýlenduherra og nýlendu og aukinn áhrifa Rússa í Afríku.
Franski utanríkisráðherrann, Jean-Noel Barrot, taldi í vor að heimsókn hans til Mið-Afríkulýðveldisins hafi markað þáttaskil í sambandi ríkjanna.
„Heimsókn mín markar fulla endurreisn tengsla ríkjanna tveggja eftir spennutíma,“ sagði hann eftir heimsóknina sem var fyrsta heimsókn háttsetts fransks stjórnmálamanns til Afríkuríkisins í átta ár.
En mál graða sendiherrans skyggir nú á samskipti ríkjanna.
Franski miðillinn Le Canard enchainé, sem er þekktur fyrir harða rannsóknarblaðamennsku, skýrði nýlega frá því að franska utanríkisráðuneytið væri að rannsaka mál sendiherrans.
Miðillinn sagði að á tveggja ára tímabili, frá 2024 til 2026, hafi 30 konur, á aldrinum 20-30 ára, heimsótt sendiherrann í sendiherrabústaðinn og stundað kynlíf með sendiherranum.
Í mörgum tilfellum gistu þær í sendiherrabústaðnum og ein fékk að búa þar á meðan sendiherrann var á ferðalagi. Það varð til þess að starfsfólk sendiráðsins tilkynnti um brot á öryggisreglum.
Miðillinn sagði að rannsóknin hafi strax í upphafi leitt í ljós að sendiherrann hafði fengið 15 ungar konur í heimsókn í mánuði hverjum.
Bruno Foucher er 65 ára og á langan feril að baki í frönsku utanríkisþjónustunni. Hann hefur að sögn ekki tjáð sig um málið en hefur viðurkennt að hafa átt í kynferðislegu sambandi við tvær ungar konur.