Tinder-svindlari dæmdur í fangelsi – Þóttist vera ofurríkur viðskiptajöfur með krabbamein

Breskur maður, Joe Gibson, 35 ára gamall, var í dag dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir fjársvik fyrir fjársvik gagnvart fjórum manneskjum. Gibson kynntist tveimur brotaþolum sínum á stefnumóta-appinu Tinder og önnur þeirra taldi sig vera í ástarsambandi við hann. Hann þóttist vera veikur af krabbameini og stunda stórviðskipti úr sjúkrarúminu í gegnum símann sinn.
Gibson byggði upp glæsta ímynd af sjálfum sér í samskiptum sínum við fólkið sem hann sveik fé út úr. Hann sagðist áður hafa þjónað í Special Boat Service, sérsveit breska hersins, og hélt því fram að hann hefði eignast hundruð milljóna punda. Hann sagðist eiga snekkjur, lúxusbíla, báta og jafnvel þyrlur, auk húseigna í Sandbanks, Bath, Dúbaí, Singapúr og Mayfair-hverfinu í London. Hann sagðist eiga 21 fasteign sem hann leigði út.
Svik hans byggðust á margþættri blekkingu þar sem hann nýtti bæði samúð fólks og traust þeirra til að fá það til að afhenda sér fjármuni.
Ein konan sendi honum meira en 5.600 pund, eða um 1 milljón íslenskra króna, vegna meintra viðskiptatækifæra, sjúkrahúskostnaðar og fjárfestinga á netinu. Hún sagði svikin hafa valdið henni miklum kvíða og tilfinningalegu álagi.
Annað fórnarlamb lét Gibson fá yfir 30 þúsund pund, eða um 5,3 milljónir króna, eftir að hann lofaði miklum hagnaði af fjárfestingum og viðskiptum. Hún fékk um 9.700 pund, eða um 1,7 milljónir króna, til baka en tapaði því um 21 þúsund pundum, sem samsvarar um 3,7 milljónum króna. Í kjölfarið sat hún uppi með miklar skuldir.
Þriðja konan lét hann fá 28 þúsund pund, eða um 4,9 milljónir króna, eftir að Gibson hafði sannfært hana um að hann væri afar farsæll viðskiptamaður. Hún fékk 10 þúsund pund, eða um 1,8 milljónir króna, til baka. Hún sagði málið hafa haft neikvæð áhrif á samband hennar við börnin sín.
Fjórða fórnarlambið, fyrrverandi snekkjuskipstjóri, lét af hendi 23.350 pund, eða um 4,1 milljón króna, og sagði svikin hafa haft afar slæm áhrif á sig tilfinningalega.
Sagðist vera metinn á 78 milljarða
Gibson sagðist meðal annars hafa þénað 1,1 milljón punda, eða um 195 milljónir króna, með verðbréfaviðskiptum. Í öðrum skilaboðum sagðist hann hafa verið metinn á 440 milljónir punda, sem jafngildir um 78 milljörðum íslenskra króna. Hann sagðist einnig vera að eiga viðskipti með fimm milljóna punda reikning, eða um 885 milljónir króna, úr sjúkrarúminu sínu.
Dómarinn Jaron Crooknorth sagði brot Gibsons alvarleg, úthugsuð og langvarandi. Fjá júlímánuði 2020 og fram í október 2021 notaði hann fölsk nöfn, skáldaði upp viðskiptatækifæri og framvísaði fölsuðum bankayfirlitum til að sýna fram á auðæfi sem hann var að skálda upp.
„Þú ert einfaldlega svikari“
„Joseph Gibson, þú ert einfaldlega svikari,“ sagði dómarinn við sakborninginn. Hann gagnrýndi hann fyrir að halda áfram að ýkja fjárhagsstöðu sína fyrir dómi en Gibson freistaði þess að fá réttarhöldunum aflýst vegna þess að hann gæti gert upp við þolendur sína. Það reyndist ekki vera rétt. Dómarinn sakaði hann um að reyna að blekkja dóminn með því að þykjast hafa fé sem hann ætti ekki.
Hann sagði að sú eftirsjá sem Gibson sýndi fyrir dómi væri harla lítils virði þegar kæmi að ákvörðun um refsingu því hann væri einfaldlega leiður yfir því að komist hafi upp um hann. Það eina sem gæti horft til refsilækkunar væri sú staðreynd að Gibson væri ekki með aðra sektardóma að baki. Niðurstaðan var þriggja ára fangelsi.
Yfirmaður rannsóknar málsins hjá lögreglunni, Jenny Williams, segir að Joseph Gibson sé afar sjálfsöruggur og sannfærandi maður sem hafi spunnið flókinn lygavef í hagnaðarskyni. „Svona svik geta haft mikil og langvarandi áhrif á þolendur, þau sem Gibson sveik sitja eftir með skuldir, brostið traust og það verkefni að byggja upp líf sitt að nýju,“ segir hún.
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