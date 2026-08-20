Harmleikur á morgunæfingu: Tveir létust og fjórir í lífshættu

Tveir ungir hjólreiðamenn létust og níu aðrir slösuðust þegar bifreið var ekið á hjólreiðalið Milligan-háskóla á æfingu í Tennessee í Bandaríkjunum í gærmorgun.
Hópurinn, sem samanstóð af ellefu hjólreiðamönnum, var á æfingu á þjóðvegi 19 í Carter-sýslu þegar slysið varð skömmu eftir klukkan átta um morguninn. New York Times greinir frá.
Þeir Haylan Engdahl og Brayden Rogers, sem báðir voru nemendur á öðru ári við háskólann, létust í slysinu. Hinir níu hjólreiðamennirnir voru fluttir á Johnson City Medical Center. Síðdegis í gær voru sjö þeirra enn á sjúkrahúsi og fjórir sagðir í lífshættu.
Ökumaður bifreiðarinnar, 69 ára, var einnig fluttur á sjúkrahús. Ekki hefur verið upplýst hvað varð til þess að hann ók á hópinn, en samkvæmt frétt WJHL var hann síðar handtekinn og færður í fangelsi. Hann er sakaður um manndráp af gáleysi við akstur í tveimur tilvikum og stórfellda líkamsárás með ökutæki í fimm tilvikum.
Stephen Waers, rektor Milligan-háskóla, hvatti nemendur og starfsfólk til að standa saman á þessum erfiðu tímum og sagði presta og ráðgjafa vera til taks fyrir þá sem þyrftu á stuðningi að halda.
Um 1.200 nemendur stunda nám við Milligan-háskóla, sem er kristinn háskóli skammt frá slysstaðnum. Hjólreiðalið skólans hefur náð góðum árangri undanfarin ár og vann nýlega bandarískan meistaratitil.