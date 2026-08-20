Ferðamenn horfðu furðu lostnir á þegar mennirnir stukku úr bátnum og syntu í land – Sjáðu myndbandið

Ferðamenn á baðströnd við La Manga Club á Costa Cálida á Spáni urðu heldur betur hissa þegar bátur með um 60 flóttamenn innanborðs sigldi skyndilega upp að ströndinni á miðvikudag.
Myndskeið sýnir bátinn koma þéttsetinn að landi á meðan ferðamenn fylgjast undrandi með. Heyra má mennina um borð fagna þegar þeir nálgast ströndina en nokkrir strandgestir tóku saman eigur sínar og færðu sig frá sjávarmálinu. Costa Cálida er skammt suður af Torrevieja sem margir Íslendingar þekkja.
Þegar báturinn var kominn skammt frá landi stukku mennirnir í sjóinn, syntu síðustu metrana og hlupu síðan upp ströndina. Báturinn sneri því næst við og hélt aftur út á haf.
„Taktu saman dótið. Hringdu í lögregluna,“ heyrist kona segja á einu myndskeiðanna.
Talið er að um 60 manns hafi verið um borð, að langstærstum hluta ungir karlar frá Norður-Afríku. Ekki lá fyrir hversu margir þeirra hefðu fundist eftir komuna.
Lögreglu bárust nokkur símtöl frá ferðamönnum og heimamönnum vegna atviksins en þegar lögreglumenn komu á vettvang höfðu mennirnir þegar yfirgefið ströndina.
Atvikið hefur vakið upp spurningar um landamæraeftirlit á svæðinu. Francisco Bernabé, fyrrverandi bæjarstjóri La Unión, sem er skammt frá Cala del Barco, gagnrýndi yfirvöld harðlega og spurði hvernig bátur af þessari stærð hefði getað komist óséður alla leið að ströndinni.
Noelia Arroyo, bæjarstjóri Cartagena, sem Cala del Barco tilheyrir, tók í sama streng og sagði óásættanlegt að smyglarar gætu komið fólki svo auðveldlega að spænskum ströndum.
„Við megum ekki láta þetta verða að einhverju eðlilegu,“ sagði Arroyo.
„Ef bátur með farandfólk getur siglt inn í vík sem þessa, hleypt fólki frá borði fyrir allra augum og síðan siglt á brott, verðum við að spyrja okkur hvernig eftirliti með landamærum okkar á sjó er háttað.“