Ákærð eftir að elskhuginn tapaði í rússneskri rúllettu

Ember Rose McSpadden, nítján ára kona hefur verið ákærð fyrir manndráp af gáleysi eftir að elskhugi hennar skaut sig til bana í rússneskri rúllettu, mun það hafa verið forleikur að ástarlotum.
Fjallað er um málið á vef WAVY TV en þar segir að atvikið hafi átt sér stað snemma morguns 3. mars síðastliðinn á heimili hins 26 ára Shane Brooks í Virginíu í Bandaríkjunum. Samkvæmt lögreglu áttu Ember og Shane í óformlegu ástarsambandi og voru að leika sér í rússneskri rúllettu þegar Shane skaut sjálfan sig í hálsinn.
Fyrir þá sem ekki þekkja gengur rússnesk rúlletta yfirleitt út á að nota skotvopn á sjálfan sig með óvissu um hvort skot verði hleypt af þegar tekið er í gikkinn, sá tapar sem er skotinn. Leikurinn er sagður eiga sér rætur í ómenningu innan rússneska hersins snemma á tuttugustu öld en sagnfræðingar telja hann eiga sér frekar rætur í bandarískum gróusögum. Nokkrir hafa þó látið lífið í slíkum leik.
Samkvæmt ákæru mun Ember hafa rétt Shane marghleypu með einu skoti. Þegar hann var skotinn hringdi hún í neyðarlínu og sagði við lögreglu á vettvangi að hún hefði athugað hvort byssukúlan væri næst í röðinni þegar hún rétti honum byssuna.
Alls fann lögreglan sjö skotvopn í svefnherberginu þar sem Shane var skotinn, þar af tvær skammbyssur á rúminu. Ember var handtekin á vettvangi og sleppt gegn tryggingu. Lögmaður hennar segir að hún hafi ekki getað sér fyrir að hann hefði dáið, þetta hafi einungis verið slys. Hún á yfir höfði sér 10 ára fangelsi ef hún verður sakfelld, réttarhöldin hefjast í lok október næstkomandi.
Shane gegndi herþjónustu áður en hann kynntist Ember, fjölskylda hans þekkti hana ekki. Bróðir hans taldi ólíklegt að hún hafi áður komið heim til hans og í mesta lagi þekkt hann í þrjá mánuði.