Dæmdur til dauða fyrir morð á öldruðum hjónum – 30 árum síðar er fyrrverandi sýslumaður sannfærður um sakleysi hans

Tyrone Noling hefur setið á dauðadeild í Ohio í þrjá áratugi fyrir morð á öldruðum hjónum sem hann hefur alla tíð neitað að hafa framið. Nú gæti orðið breyting á máli hans eftir að hann fékk sjaldgæft tækifæri til að færa rök fyrir sakleysi sínu og óska eftir fullri náðun.
Noling, sem er 54 ára, kom fyrir reynslulausnarnefnd Ohio-ríkis á þriðjudag. Í frétt AP kemur fram að þetta sé í fyrsta sinn frá árinu 2020 sem mál fanga á dauðadeild ríkisins er tekið fyrir með þessum hætti.
Engin efnisleg sönnunargögn
Noling var dæmdur til dauða árið 1996 fyrir morðin á Bearnhardt og Cora Hartig, sem bæði voru 81 árs. Hjónin fundust látin á eldhúsgólfi heimilis síns í Portage-sýslu í apríl 1990. Bearnhardt hafði verið skotinn þrisvar en Cora fimm sinnum. Húsið var í mikilli óreiðu þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang og talið víst að markmiðið hafi verið rán eða innbrot.
Noling var nýorðinn 18 ára þegar morðin voru framin. Þrír unglingar, sem tilheyrðu sama hópi og hann og voru 14, 15 og 16 ára, sögðu lögreglu að Noling hefði skotið hjónin þegar brotist var inn á heimili þeirra.
Þeir drógu síðar framburð sinn til baka og sögðu lögreglu hafa þrýst á þá að bendla Noling við morðin.
Engin efnisleg sönnunargögn tengdu Noling við morðvettvanginn og morðvopnið hefur aldrei fundist.
Grunsemdir beinast að öðrum manni
Ohio Innocence Project hefur stutt Noling í baráttu hans fyrir því að fá málið endurskoðað. Verjendur hans benda meðal annars á sígarettustubb sem fannst í innkeyrslu hjónanna og önnur gögn sem þeir segja benda til tveggja annarra mögulegra gerenda.
Annar þeirra er Dan Wilson, sem var tekinn af lífi í Ohio árið 2009 fyrir annan glæp. Samkvæmt gögnum sem lögmenn Nolings hafa lagt fram sagði maður yfirvöldum að Wilson, fósturbróðir hans, hefði gortað sig af því að hafa myrt Hartig-hjónin á sínum tíma.
Ken Howe, fyrrverandi sýslumaður Portage-sýslu, hefur einnig snúist á sveif með Noling. Howe, sem er nú 83 ára, sagði við AP að ýmis viðvörunarmerki hefðu verið til staðar þegar málið var rannsakað og að gögn sem komið hefðu fram síðar hefðu sannfært hann um sakleysi Nolings.
„Ég tel að þessir strákar hafi verið saklausir þá og séu það enn,“ sagði Howe.
Vill ekki lífstíðardóm
Mál Nolings hefur vakið töluverða athygli í Bandaríkjunum og verið til umfjöllunar í heimildarmyndum og hlaðvörpum um sönn sakamál. Kim Kardashian og leikararnir Hilarie Burton og Jeffrey Dean Morgan eru meðal þeirra sem hafa lýst yfir stuðningi við hann.
Noling fer fram á að verða látinn laus. Hann hefur jafnframt sagt að hann myndi ekki sætta sig við að dauðadómi hans yrði einfaldlega breytt í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Hann segist ekki hafa framið glæpinn og vilji því fulla náðun.
Reynslulausnarnefnd Ohio mun nú taka málið til lokaumfjöllunar og er gert ráð fyrir að hún skili Mike DeWine, ríkisstjóra Ohio, tillögu sinni fyrir 25. ágúst. Endanleg ákvörðun er í höndum DeWine.
DeWine kallaði í júní eftir því að dauðarefsing yrði afnumin í Ohio og sagði afstöðu sína hafa breyst þar sem hann teldi hana ekki hafa þann fælingarmátt gagnvart ofbeldisglæpum sem hann hefði áður talið.