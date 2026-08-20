Bensínsprengjum kastað að brúðkaupsgestum: Kveikt í Lamborghini og McLaren - Sjáðu myndbandið

Mikil skelfing greip um sig meðal brúðkaupsgesta í Birmingham á Englandi í gærkvöldi þegar þrír menn köstuðu bensínsprengjum að veislusal og tveimur ofurbílum sem stóðu fyrir utan. Enginn slasaðist í árásinni þótt litlu hafi mátt muna.
Árásin var gerð við veislusalinn Royal Shalimar á Highgate Road um klukkan hálfníu í gærkvöldi. Að sögn Daily Mail voru nokkur hundruð manns inni í húsinu þegar fimm eldsprengjum var kastað að því.
Myndskeið af vettvangi sýna gesti flýja bygginguna á meðan eldur logar í tveimur bílum, sem taldir eru vera Lamborghini og McLaren, og þykkur reykur stígur upp frá þeim.
Samkvæmt breskum fjölmiðlum sáust þrír svartklæddir menn á upptökum úr öryggismyndavélum skömmu fyrir árásina. Einn þeirra er sagður hafa borið eld að þremur eldsprengjum og kastað þeim í átt að veislusalnum. Ein þeirra hæfði framhlið byggingarinnar.
Því næst fór einn mannanna yfir götuna og kastaði tveimur bensínsprengjum að ofurbílunum.
Eldsprengjurnar lentu hættulega nærri fólki sem stóð fyrir utan, þar á meðal ungu barni. Vitnið Fahim Kayani sagði að einn viðstaddra hefði sparkað einni sprengjunni frá áður en hún náði að rúlla undir annan bílinn.
Starfsfólk veislusalarins brást skjótt við og réðst á eldinn með slökkvitækjum áður en viðbragðsaðilar komu á vettvang.
„Ég var inni að njóta máltíðarinnar þegar þetta átti sér stað. Ég varð var við einhver læti fyrir utan,“ sagði Kayani í samtali við Daily Mail.
Lögreglan á West Midlands segir þrjá menn hafa sést hlaupa frá vettvangi niður Mole Street. Þeir hafi síðan farið inn í hvítan Volkswagen Golf og ekið á brott.
Lögregla hefur rætt við vitni og rannsakar upptökur úr öryggismyndavélum í von um að bera kennsl á mennina. Óvíst er hvað mönnunum gekk til.