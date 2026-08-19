Var kallaður veikasta barn Bretlands en sannleikurinn var miklu verri en það

Ungur maður í Bretlandi sagði ótrúlega sögu sína í viðtali við morgunþáttinn This Morning í morgun. Þegar hann var lítið barn gekkst hann undir ýmsar læknismeðferðir vegna fjölda sjúkdóma sem hann var sagður þjást af. Fékk hann í kjölfarið nafnbótina veikasta barn Bretlands. Upp úr krafsinu kom hins vegar að drengurinn var alls ekkert veikur heldur fórnarlamb illvirkja móður sinnar.
Matthew Johnson sem í dag er 25 ára gamall var gestur í hinum daglega spjallþætti This Morning á sjónvarpsstöðinni ITV í morgun. Fjallað hefur verið um viðtalið og sögu Matthew í fleiri fjölmiðlum í Bretlandi í dag þar á meðal Daily Mail. Var viðtalið undanfari heimildarmyndar um Matthew og það sem hann gekk í gegnum af völdum móður sinnar. Heimildarmyndin var sýnd nú í kvöld á sjónvarpsstöðinni Channel 4 en myndin ber titilinn Love You To Death, sem á íslensku mætti líklega útleggja sem Elska þig til dauða.
Þegar Matthew var fjögurra ára neyddist hann til að nota hjólastól eftir skurðaðgerðir og aðrar læknismeðferðir við ýmsum sjúkdómum þar á meðal slímseigjusjúkdómi (e. cystic fibrosis), cp hreyfihömlun (e.cerebral palsy), sykursýki og ofnæmi fyrir ýmis konar mat.
Raunin var hins vegar að Matthew var ekki með neitt af þessu en móðir hans Lisa Hayden-Johnson laug því að hann væri með einkenni sem pössuðu við þessa sjúkdóma. Þetta mun hún hafa gert til að græða peninga og fá athygli sem tókst en Matthew var kallaður veikasta barn Bretlands en sú nafnbót var hugarfóstur móður hans. Eftir að upp komst um svik hennar var hún kölluð versta móðir Bretlands.
Matthew og móðir hans sem heldur í búnað sem talinn var hjálpa honum en var í raun óþarfur. Mynd/Skjáskot/Yotube.
Segir Matthew að hann sé enn með ör eftir hinar ónauðsynlegu skurðaðgerðir.
Hitti fræga
Móðir Matthew valsaði um með hann í hjólastól og tengdi hann meira að segja við súrefniskút. Henni tókst með framferði sínu að vekja þjóðarathygli í Bretlandi á fyrsta áratug þessarar aldar. Þau mæðgin hittu ýmis frægðarmenni meðal annars Tony Blair þáverandi forsætisráðherra, Kamillu drottningu sem þá var hertogaynja og útgefandann og hæfileikakeppnisdómarann Simon Cowell.
Sex ár liðu þar til heilbrigðisstarfsfólk og starfsfólk í skóla Matthew áttaði sig á að ekki var allt með felldu og gerði lögreglu viðvart. Það endaði með því að árið 2010 var móðir Matthew dæmd í þriggja ára fangelsi.
Meðal aðgerða sem Matthew var látinn gangast undir var að slöngu var komið fyrir í líkama hans til að hann gæti nærst og síðan þurfti aðra aðgerð til að fjarlægja hana þegar upp úr krafsinu kom að hann þurfti enga hjálp við að nærast.
Enginn fattaði
Matthew furðar sig á og segist hafa leitað svara við því hvers vegna nokkur ár hafi liðið án þess að læknar uppgötvuðu að móðir hans væri að ljúga að þeim.
Hann segir að læknar hafi tekið undir með sér að þetta sé furðulegt. Matthew minnir á að hann hafi gengist undir þó nokkrar aðgerðir án þess að það hafi verið augljós þörf á þeim.
Matthew segist þó ekki reiður neinum heilbrigðisstarfsmanni en telur samt sem áður að það hefði átt að uppgötvast miklu fyrr hvers kyns var.
Hann segist hafa haldið sambandi við móður sína, sem er á sextugsaldri, þrátt fyrir allt en fyrir nokkrum árum hafi hann slitið öll samskipti við hana. Aðal hvatinn að því hafi verið slæm framkoma hennar í garð systur Matthew.
Matthew segir að í heimildarmyndinni komi vel fram að móðir hans neiti að axla nokkra ábyrgð á því sem hún hafi gert honum.
Glúkósi
Matthew segir að svik móður hans hafi fyrst verið staðfest þegar vél sem átti að mæla hversu mikill glúkósi væri í blóði hans hafi gefið til kynna að magnið væri eðlilegt og því gat ekki staðist að hann væri með sykursýki eins og móðir hans fullyrti.
Móðir hans mældi blóðsykur Matthew heima hjá þeim en heilbrigðisstarfsfólk, sem grunaði hana um græsku, lét hana fá þessa vél og sagði að vélin sem fyrir var á heimilinu væri biluð. Komið hafði verið fyrir búnaði í nýju vélinni sem gerði heilbrigðisstarfsfólkinu kleift að fylgjast með mælingununum þótt móðir Matthew sæi um þær. Með búnaðinum uppgötvaðist einnig að hún stundaði það að mæla blóðsykur Matthew aftur og aftur þar til hún fékk niðurstöðu sem henni líkaði.
Ekki sek
Í kynningarstiklu fyrir myndina kemur fram að móðir Matthew fullyrðir að hún sé ekki sek um annað en að setja son sinn í fyrsta sæti.
Laura eldri systir Matthew þjáist af áfallastreituröskun en hún fær enn martraðir þar sem hún heyrir á ný sársaukaöskur bróður síns sem hann gaf frá sér þegar skipt var um búnað í slöngunni sem komið var fyrir í líkama hans að óþörfu, til að hann gæti nærst.
Á meðan svikunum stóð fékk móðir systkinanna töluvert af peningagjöfum og boð í ókeypis ferðir.
Alls fór hún 325 sinnum með Matthew til lækna eða annars heilbrigðisstarfsfólks. Hún neyddi hann til að fara í skólann í hjólastól þótt hann væri fullfær um að hlaupa með öðrum börnum. Hún gekk um heimili í fjölskyldunnar í sams konar einkennisbúningi og hjúkrunarfræðingar og fyllti herbergi drengsins af lækingatækjum.
Grimm
Auk peningagjafa frá almenningi þáði móðir Matthew bætur vegna umönnunar hans frá breska ríkinu. Þegar grunur vaknaði um að hún væri svikahrappur og lögregla hóf rannsókn laug hún því að sér hefði verið nauðgað. Þegar lögregla fann myndbönd á heimilinu af Matthew hreyfa sig eins og ekkert væri að honum þá var ljóst að meint veikindi hans voru ekkert nema skáldskapur móður hans.
Matthew var sendur í fóstur en fór svo á endanum til föður síns og systur. Faðir Matthew skildi við móður hans en faðirinn vissi ekki betur en að sonur hans væri í raun og veru veikur og var blekktur af konu sinni eins og aðrir.
Faðir og móðir Matthew ásamt honum og Laura í sjónvarpsviðtali árið 2005. Mynd/Skjáskot/Youtube.
Þegar móðir Matthew hlaut fangelsisdóminn sagði dómari að hegðun hennar hefði einkennst af miskunnarleysi og grimmd. Lögreglumaður sem kom að rannsókn málsins sagði hana vera illmenni. Hún vísar því hins vegar á bug að hafa verið grimm við son sinn og viðurkennir ekki neina sök í málinu og hefur aldrei beðist afsökunar.