Tekinn af lífi í gær: „Mér þykir leitt að allt þetta hafi gerst. Þetta var slys”

William Frances Silvia, 61 árs, var tekinn af lífi í Flórída í Bandaríkjunum í gær, tæpum tuttugu árum eftir að hann skaut eiginkonu sína til bana og særði tengdamóður sína.
Silvia var úrskurðaður látinn klukkan 18:11 að staðartíma eftir að honum var gefin banvæn blanda þriggja lyfja í Flórídafangelsinu skammt frá Starke. Hann er þrettándi fanginn sem tekinn hefur verið af lífi í ríkinu það sem af er ári.
Silvia lét eftir sig stutt lokaorð áður en lyfjagjöfin hófst.
„Mér þykir leitt að allt þetta hafi gerst. Þetta var slys. Ég ætlaði aldrei að meiða hana,“ sagði hann.
Silvia var dæmdur fyrir morð af fyrstu gráðu og tilraun til morðs vegna árásar á eiginkonu sína, Patriciu Silvia, og móður hennar, Betty Woodard, árið 2006.
Hjónin höfðu slitið samvistum tveimur mánuðum áður og Patricia dvaldi á heimili móður sinnar á Orlando-svæðinu. Samkvæmt dómsgögnum hafði Silvia keypt haglabyssu og mætti á heimilið þar sem fjölskyldan var saman komin í grillveislu.
Hann reyndi að fá eiginkonu sína til að taka aftur saman við sig en þegar það bar ekki árangur fór hann að bifreið sinni, sótti haglabyssuna og skaut konurnar tvær. Patricia lést en móðir hennar lifði árásina af.
Silvia var fyrst dæmdur til dauða árið 2008. Dauðadómurinn var síðar felldur úr gildi vegna áfrýjunar sem laut að reglum um ákvörðun dauðarefsingar í Flórída. Refsingarhluti málsins var tekinn upp að nýju árið 2018 og var hann þá aftur dæmdur til dauða.
Aftökum hefur fjölgað verulega í Flórída á síðasta kjörtímabili ríkisstjórans Ron DeSantis. Silvia er sem fyrr segir þrettándi fanginn sem tekinn hefur verið af lífi þar á þessu ári, en alls hafa 23 aftökur farið fram í Bandaríkjunum það sem af er 2026.